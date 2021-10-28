¥¹¥È¡¼¥«¡¼Âç³ØÀ¸ÂáÊá¡¡¡Ö²¿Ç¯¸å¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×
·Ù»¡¤Î·Ù¹ð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂç³ØÀ¸¤òÂáÊá¡£
¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢Âçºå¤Ë½»¤àÂç³ØÀ¸¤ÎÃË¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¡¢ÆàÎÉ¸©¤Ë½»¤à¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î20Âå¤Î½÷À¤Î¼«Âð¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²¿Ç¯¸å¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ä¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤·¤¿¼ê»æ¤ä¡¢10·î¡¢±Ç²è¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÁ÷¤êÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡ÖÊ¸½ñ·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î´Ø·¸¤ËÌá¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÈÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤Ï¤ª¤è¤½3Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯6·î¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£