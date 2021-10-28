¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Âð¤Ë²Ö²Ð¿ô½½È¯¡ÄÃËÀ2¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼Âð¤ËÂçÎÌ¤Î¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÀÃËÀ2¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤ëÃË¡£
¡¡ÃË¤¬Áö¤ê½Ð¤¹¤È¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢·ã¤·¤¯²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ»Ô¤Ë½»¤à¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤¬¡¼¤É¤Þ¤ó¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Î¼«Âð¤Ë¿ô½½È¯¤Î¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢³°ÊÉ¤ò¾Ç¤¬¤¹¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç20Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡2¿Í¤ÏÈÈ¹Ô¤ÎÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢º£Ç¯5·î¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£