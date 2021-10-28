¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ô¥£¥é¥ó2¿Í¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª
¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤Ï¡¢ 2021Ç¯ 8·î¤Ë¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤Î½é¸ø¼°Í½¹ðÊÔ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹ ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇ¿·ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥ô¥£¥é¥ó¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ Empire Magazine¤ÎºÇ¿·¹æ ¤Ç¡¢¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É±é¤¸¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë ²áµî¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ô¥£¥é¥ó2¿Í¤¬¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨¤³¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢ ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë ¥Í¥¿ ¥Ð¥ì ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ ºÇ¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ °ìÀÚÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
Empire Magazine ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø ¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó ¡Ù¤Ç ¥ê¥¶¡¼¥É¡¿¥«¡¼¥È¡¦¥³¥Ê¡¼¥º Çî»Î¤ò±é¤¸¤¿ ¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹ ¤È¡¢¡Ø ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó3 ¡Ù¤Ç ¥µ¥ó¥É¥Þ¥ó ¡¿¥Õ¥ê¥ó¥È¡¦¥Þ¥ë¥³¤Ë Ê±¤·¤¿ ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ø¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á ¤¬¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù ¤ÎÁý¤¨Â³¤±¤ë¥ô¥£¥é¥ó¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Twitter ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ±»ï·ÇºÜ¤Î²èÁü¤Ë¡¢¥ô¥£¥é¥óÇÐÍ¥2¿Í¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ Empire Magazine ¤Ï ¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù ¤òÆÃ½¸¤·¤¿¹æ¤ÎÄê´ü¹ØÆÉ¼Ô¸þ¤±¤ÎÉ½»æ¤â Åê¹Æ ¡£¤½¤Î±¦²¼¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥É¥Þ¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù ¤Î½éÍ½¹ðÊÔ¤Ë ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó2¡Ù¤Î ¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥â¥ê¡¼¥Ê ±é¤¸¤ë ¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹ ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£ ¥ì¥à¡¦ ¥Ç¥Õ ¥©¡¼¤Î ¥°¥ê¡¼¥ó¥´¥Ö¥ê¥ó ¤È¡¢ ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹ Ê±¤¹¤ë ¥¨¥ì¥¯¥È¥í ¤ÎÂ¸ºß¤â¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£IGN¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤ÈÀï¤¦¿·²èÁü¤âÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ ¥È¥Ó¡¼¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¬¡¼ ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ ¥óÌò¤ÇÂ³Åê¤¹¤ë¤È¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë ¤¬¡¢ ¥¬¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÇ§¼±¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ±½¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Û¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ ¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤ò¡È ¥Õ ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ÎºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·ºî¤Ï Âç¡¹Åª¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥Û¥é¥ó¥É¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸Ìò¤Î¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¤È¶¦±é¤·¡¢MJÌò¤Î¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤È ¥Í¥Ã¥ÉÌò¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ð¥¿¥í¥ó ¤â¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¡Ø ¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à ¡Ù¤Ï¡¢12·î17Æü¤ËÁ´ÊÆ¸ø³«Í½Äê¡£ ÆüËÜ ¤Ë¤ª¤±¤ë ¸ø³«Æü¤ÏÌ¤È¯É½¡£