¸¶ÅÄÎ¶Æó¡ÖÁêËÀ20¡×½Ð±é¡ª½éÂå¡¦Âè3¤ÎÃË¡¢¿ØÀî¸øÊ¿¤¬Âè4ÏÃ¤ËÅÐ¾ì
¡¡11·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢¿åÃ«Ë¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀseason20¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¸á¸å9¡§00¡Á9¡§54¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¡ÖÂ£¤ë¸ÀÍÕ¡×¤Ë¡¢¸¶ÅÄÎ¶Æó±é¤¸¤ëÁÜººÆó²Ý·º»ö¡¦¿ØÀî¸øÊ¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¿ØÀî¤Ï¡¢¡ÖÁêËÀ¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2ÅÙ¤Î¸íÇ§ÂáÊá¤òµ¯¤³¤·¤ÆÆÃÌ¿·¸¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ö½éÂå¡¦Âè3¤ÎÃË¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Â¸ºß¡£ÁÜºº¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¿ÍÊÁ¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼ÂÎ¼Á¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÙ¡¢ÆÃÌ¿·¸¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤»ö¤ò»ý¤Á¹þ¤àÌ¾Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿ØÀî¤Î¹â¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë»¦¿ÍÍÆµ¿¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ê¡¢Èà¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤Ù¤¯¡¢¿ØÀî¤ÈÆÃÌ¿·¸¤¬ËÛÁö¡£Í§¿Í¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¾Úµò¤¬¼¡¡¹¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤Ê¤«¡¢Í§¾ð¤ò¿®¤¸¤Æ¿¿ÈÈ¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¿ØÀî¡£»ö·ï¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤Ë¡¢¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤È´§¾ëÏË¡ÊÈ¿Ä®Î´»Ë¡Ë¤¬Ç÷¤ë¡£»ÄÇ°¤À¤¬¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤ÃË¡¦¿ØÀî¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë