【Huluランキング】『クリマイ』あの人主演のドラマが大人気！（10月19日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、10月13日(水)から19日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『「鬼滅の刃」無限列車編』

2.『真犯人フラグ』

3.『恋です! 〜ヤンキー君と白杖ガール〜』

4.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

5.『死神さん』

6.『名探偵コナン』

7.『二月の勝者−絶対合格の教室−』

8.『キングダム 第3シリーズ』

9.『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』

10.『有吉の壁』

海外ドラマ作品トップ10

1.『S.W.A.T.』

2.『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

3.『シカゴ・メッド』

4.『シカゴ P.D.』

5.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

6.『インスティンクト』

7.『ウォーキング・デッド』

8.『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』

9.『ビッグバン・セオリー』

10.『FBI:特別捜査班』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『ザ・未確認スペシャル 証拠はそこにある!』

2.『マッチングの神様 〜結婚実験リアリティ〜』

3.『古代の宇宙人』

4.『子ネコと子イヌのモフモフワールド』

5.『氷点下で生きるということ』

6.『ブリティッシュ ベイクオフ』

7.『ザ・歴史食堂』

8.『サタデー・ナイト・ライブ』

9.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

10.『人類滅亡の日 〜世界が終わる10のシナリオ〜』

アジアドラマ作品トップ10

1.『カンテク 〜運命の愛〜』

2.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

3.『真心が届く 〜僕とスターのオフィス・ラブ!?〜』

4.『アントラージュ 〜スターの華麗なる人生〜』

5.『100日の郎君様』

6.『花郎〈ファラン〉』

7.『ボクスが帰ってきた』

8.『彼女はキレイだった』

9.『陳情令』

10.『恋愛ワードを入力してください 〜Search WWW〜』

総合部門では、アニメ『「鬼滅の刃」無限列車編』が2週連続で1位を獲得。2020年に大ヒットを記録した劇場版に、完全新作のエピソード1話+新作映像と新規BGMを追加したテレビアニメシリーズで、10月11日(月)から順次配信中。

後を追うのは、西島秀俊が主演を務める『真犯人フラグ』。平和に暮らしていた主人公だったが、ある日妻と子どもたちが忽然と消えてしまう。初めは同情の目を向けられていた主人公だったが、次第に世間の視線は疑惑に変わり...。主人公は愛する家族を取り戻すことができるのか?

海外ドラマ部門で、3週連続して首位に立っているのは米CBSのアクションドラマ『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』のデレク・モーガン役で人気を博したシェマー・ムーア。Huluでは、10月1日(金)からシーズン1〜3が一挙配信中だ。

10月15日(金)からシーズン3の配信がスタートした『シカゴ P.D.』に続く『シカゴ』シリーズ第3弾で、シカゴ医療センター救急外来が舞台。毎日が混乱の連続である現場で奮闘する医師たちの活躍を描く緊迫と感動の救命医療ドラマだ。

『ビッグバン・セオリー』は9位に。2007年からコメディドラマのトップを走ってきた同作だが、12年に渡って放送されたエピソード数はなんと全279話! シットコムとして史上最多話数を記録している。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門は、9月下旬から3週連続で『ザ・未確認スペシャル 証拠はそこにある!』がトップ。UFO、巨大ザメ、古代人の囁きの音声、涙を流すマリア像など...世界中で記録されている超常現象の映像・画像を徹底解析するドキュメンタリー番組だ。

同じく3週連続2位の『マッチングの神様 〜結婚実験リアリティ〜』は、恋愛に悩む10組20人の男女が、初対面の相手と結婚する実験的番組。神経心理療法士ら専門家の独自の理論によってマッチングされた二人組が、出会ったその日から結婚生活を送ることに...。カップルたちは果たして、真実の愛を実感できるのか?

アジアドラマ部門では、王妃の座を巡って繰り広げられる宮廷ロマンス時代劇『カンテク 〜運命の愛〜』が3週続けて首位を堅持。『オクニョ 運命の女』や『不滅の恋人』で知られるチン・セヨンが一人二役を演じている。4位には『アントラージュ 〜スターの華麗なる人生〜』が登場。2004年から2011年まで、米HBOで放送された『アントラージュ★オレたちのハリウッド』の韓国版リメイク作品で、『君はロボット』で人気を集めたソ・ガンジュンが主演を務めている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ビッグバン・セオリー』全シーズン Huluで配信中 © Warner Bros. Entertainment Inc./『ザ・未確認スペシャル 証拠はそこにある!』Huluで配信中 ©2021 A&E Television Networks. All Rights Reserved./『シカゴ・メッド』シーズン1〜3 Huluで配信中 © 2017 Universal Television LLC. All Rights Reserved./『マッチングの神様 〜結婚実験リアリティ〜』Huluで配信中 ©2018 A&E Television Networks, LLC. All Rights Reserved.