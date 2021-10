当初、マーベル・スタジオは、2014年公開のシリーズ第1作につながる短編4本を通じて、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」のキャラクターをMCUに紹介する計画を立てていたことがわかった。

スタジオが他の選択肢として用意していた“宇宙の寄せ集めメンバー”のデビューについては、タラ・ベネットとポール・テリーによる著書「The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe」で明かされているという。同著では、ジャームズ・ガンが監督した『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』第1作をはじめとする、MCU映画23作品の全プロダクションの歴史が記録されている。

512ページある同著からの抜粋を掲載したScreen Rantによると、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の劇場公開前にリリースされるはずだったマーベルの短編シリーズを通じて、MCUにメンバーを紹介する計画があったとのこと。しかし、MCUでトップを務めるケヴィン・ファイギがアイディアを詰め込みすぎだと感じたため、その計画をキャンセルしたと同著に記載されている。

ファイギは、「1話完結のシリーズは、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の映画にそのままつながるはずだった。ファンタジーが大好きなミステリアスな少年に関する自己完結型の短編4本が先にリリースされて、そのまま映画につながる計画だったんだ。そして、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の途中で、宇宙のヒーローと短編シリーズの少年が同一人物だと明かすつもりだった。そのアイディアは素晴しかったが、詰め込みすぎだと思ったんだ」と語っていたという。

1話完結のシリーズというのはマーベル・シネマティック・ユニバースを舞台にした、マーベル・スタジオ制作によるビデオ販売用の短編映画シリーズだ。このシリーズは、MCU映画のBlu-rayおよびデジタルリリースの特典として収録されており、マーベルの大作映画のキャラクターや出来事の背景を紹介するものとなっている。

スタジオによる、こういった自己完結型の最後の短編映画は『王は俺だ』と題され、『アイアンマン3』で起きた出来事のフォローとしてトレバー・スラッテリー(ベン・キングズレー)の物語をフィーチャー。その短編は、『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』の2014年にリリースされたDVDに収録されており、同年に、宇宙の強大な力に立ち向かうために寄せ集めのキャラクターがチームを組む、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』が劇場公開された。

映画のアンサンブル・キャストには、ピーター・クイル/スター・ロード役でクリス・プラット、ガモーラ役でゾーイ・サルダナ、グルート役でヴィン・ディーゼル、ロケット役でブラッドリー・クーパー、ドラックス役でデイヴ・バウティスタが名を連ねている。2017年の続編で彼らは戻って来たが、ジェームズ・ガン監督は以前、「第3作が、おそらく現在のチームにとって最後の作品になるだろう」と明かしていた。

将来的に、宇宙を旅するヒーローたちが別々の道を歩むのかどうかはわからないが、シリーズにおけるチームの冒険にはもう1作残っている。その第3作に関する詳細は不明だが、ロケットのオリジンが物語の大きな部分を占めるようだ。また第3作の内容が、『ホワット・イフ…?』のプロットの半分に酷似していたため却下されたとも報じられていた。