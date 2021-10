マーベル・スタジオの歴史がわかる新刊に、MCUのボス、ケヴィン・ファイギとソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントの会長、エイミー・パスカルとの間で開かれた「スパイダーマン」映画の未来についての有名なミーティングについて書かれている部分がある。

新しく出版される『The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe』(タラ・ベネット、ポール・テリー著)では、MCUの製作の歴史のすべてを知ることができる。その中には、2008年の『アイアンマン』から2019年の『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』まで、また、スパイダーマンの新しい方向性を作り出すために、マーベルがどのようにソニーと共同で製作を行ってきたかといったことが含まれている。

全512ページの一部をThe Directが紹介している。マーベルのボス、ケヴィン・ファイギとソニー・ピクチャーズ モーション ピクチャー グループの会長、エイミー・パスカルの間での会話の詳細が伝えられている。ファイギはスパイダーマンをMCUに入れる提案について話し、機会が与えられれば、マーベルには「スパイダーマンをうまく扱える感覚」はすでにあると述べている。

「パスカルは、ファイギにより直接的にソニー・ピクチャーズの『The Amazing Spider-Man 3(原題)』の製作に関わってもらいたいという強い希望をすぐに伝えた。パスカルは自分のチームで現在進行中のアイデアにわくわくしつつ、最新の脚本案を送るとファイギに伝えた」と本からの抜粋にはある。この部分から、スパイダーマンの未来についてのソニーのスタンスがわかる。

ところが、ファイギはソニーの『The Amazing Spider-Man 3』のプランはうまくいかないだろうとパスカルにはっきりと言う。ファイギはそれに代わる別の案として、次の「スパイダーマン」映画をマーベルがやるという提案をした。最初、パスカルはこのクロスオーバー案に対して感情的になり、任務を受け渡すことには乗り気ではなかった。

「何かをやるための方法として私が知っているのは、とにかく完全にやるということだけです」とファイギは言った。「だから、私たちにそれをやらせてくれませんか? 2つのスタジオとして考えるのではなく。そして、ほかのスタジオに権利を渡すと考えるのでもなく。権利元は変更せず、お金の出所についての変更もなく。とにかく製作は私たちが行うんです」とファイギは言ったという。これがパスカルの不意をついた。

「最初、私は非常に憤慨しました」とパスカルは認めた、と本にはある。「私は泣き始めて、彼をオフィスから追い出しました。それか、サンドウィッチを投げつけたかもしれません。どっちだったか覚えていませんが…… でも5作目の映画までで、私たちは『スパイダーマン』に新しいものを何も与えていませんでした。それについては正直に言わなければなりません。私たちはどこか違ったものにしようととても一生懸命でした。違ったものにするために、そうするべきではなかったところにふみ込んだこともありました」

パスカルに気持ちの変化が起こったのは、ソニーの「スパイダーマン」のプランにはもう新鮮さがないと気づいたときのことだった。彼女は、ファイギも自分と同じようにつねにスパイダーマンに対する愛情を持っている、そして、MCUの「スパイダーマン」をどうするべきかということについて本当に賢明なアイデアを持ち、スパイダーマンの旅に新ステージを設定する新しい方向性を見つけているのだということに気づいたのだ。

「パスカルはランチの翌日、再びファイギを呼んだ。ソニーとマーベル・スタジオとの共同製作のコンセプトが彼女の頭から離れなかったのだ」と書かれている。「(パスカルは)認めている。『みんなはなんでも持っていて、自分は何も持っていないという世界にスパイダーマンを立ち向かわせるというアイデアは、スパイダーマンの物語を語るまったく新しい方法でした。私は、『なんてこと、この人はほんとに頭がいい』と思いました」

こうしたやり取りののち、トム・ホランドが2016年の『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』でスパイダーマンとしてデビューすることになる。その後、2017年の『スパイダーマン:ホームカミング』では初の単独映画の主人公をつとめた。そして、今年12月にはMCUのフェーズ4の映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』が公開される。

『スパイダーマ:ノー・ウェイ・ホーム』はマルチバースの要素も含まれると予想されており、さまざまな「スパイダーマン」ユニバースをカバーするのではないかとさえ言われている。今後、ホランドがMCUとSPUMC(Sony Pictures' Universe of Marvel Characters)の両方に登場する可能性もあるが、それはシリーズがこれからどうなっていくかによるだろう。