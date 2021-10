映画『ハムナプトラ』シリーズのブレンダン・フレイザーがDC映画『バットガール(原題) / Batgirl』で悪役を務めるとDeadlineなどが報じた。ブレンダンが演じるとみられているのは、放火魔のスーパーヴィラン・ファイヤーフライだ。

主人公のバットガール/バーバラ・ゴードン役は『イン・ザ・ハイツ』のレスリー・グレイスで、バーバラの父であるゴッサム市警本部長ジェームズ・ゴードン役で『ジャスティス・リーグ』のJ・K・シモンズが再登場。脚本は『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』のクリスティーナ・ホドソンが執筆し、『バッドボーイズ フォー・ライフ』のアディル・エル・アルビ&ビラル・ファラーが監督する。米 HBO Max で2022年に配信予定となっている。

一度はハリウッドの表舞台から遠ざかったブレンダンだが、ついに復活の兆しが。 ダーレン・アロノフスキー監督の新作『ザ・ホエール(原題) / The Whale』で体重600ポンド(約270キロ)の父親役で主演を務めたほか、マーティン・スコセッシ監督の新作『キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン(原題) / Killers of the Flower Moon』ではレオナルド・ディカプリオ やロバート・デ・ニーロと共演。そして今回の『バットガール(原題)』と今後、話題作の公開が多数控えている。(編集部・市川遥)