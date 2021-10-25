¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×½é¤Î¸¶²èÅ¸¡¢¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤ÎÄ¾É®¸¶²è450ÅÀ°Ê¾å¤òÅ¸¼¨
¡¡¶õÁ°Àä¸å¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¼Ò²ñÅª¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×½é¤Î¸¶²èÅ¸¤È¤Ê¤ë¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¸¶²èÅ¸¡×¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ¤¬25Æü¡¢¿¹¥¢¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×2016Ç¯11¹æ¤è¤êÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢2020Ç¯24¹æ¤ÇÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¡£º£²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¸¶²èÅ¸¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤ÎÄ¾É®¸¶²è450ÅÀ°Ê¾å¤òÅ¸¼¨¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤ÎÎ©ÂÎÂ¤·Á¤ä¡¢µ´»¦Ââ¤Èµ´¤Î·èÀï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌµ¸Â¾ë¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¶õ´Ö±é½Ð¤Ê¤É¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Å¸¼¨¤¬¤á¤¸¤í²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÂçÀµ¥³¥½¥³¥½±½ÏÃ¡Á¸¶²èÅ¸ÆÃÊÌÈÇ¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡¢ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ç½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨¡£¸ãÆ½¤Ë¤è¤ëËÜÅ¸Í÷²ñ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤ÎÅ¸¼¨¤Ï½ø¾Ï¡¢1¡Á5¾Ï¡¢½ª¾Ï¡¢¤½¤·¤Æ2¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¾Ï¤«¤é¤Ê¤ë¡¢9¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸³«¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤¬ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò·Ç¼¨¡£¤½¤·¤Æ¡Ößê¡Ê¤¤é¤á¤¡Ë¡ÁÉÔÌÇ¤Ø¤ÎÎ¹Î©¤Á¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ø¾Ï¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Á´23´¬¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤ÎÉ½»æ¤ò°ìµ¤¤Ë·Ç¼¨¡£¤½¤·¤ÆÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¡¢Ç©Æ¦»Ò¤Î¡ÖÂè0´¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìµ¤¤Ëµ´ÌÇ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öå«¡Ê¤¤º¤Ê¡Ë¡Á·»¤ÈËå¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿Âè1¾Ï¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¡¢Ç©Æ¦»Ò¡¢Á±°ï¡¢°ËÇ·½õ¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÇØÉé¤¦±¿Ì¿¤ä¡¢²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡Öµ´¡Ê¤ª¤Ë¡Ë¡Á¿Í¤Î²Ì¤Æ¡¢Èá¤·¤ß¤Î²Ì¤Æ¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿Âè2¾Ï¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ò¶ô¤é¤¦¤³¤È¤Ç¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿µ´¤ËÃíÌÜ¡£µ´»¦Ââ¤¿¤Á¤È¤Î»àÆ®¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿º¢¤ÎÈà¤é¤Îµ²±¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æµ´»¦Ââ¤Èµ´¤Î·èÀï¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌµ¸Â¾ë¡×¤ÎÎ©ÂÎ±é½Ð¤È¤Ê¤ë¡Ö±¢- Ìµ¸Â¾ë¸²¸½¡×¡¢¤½¤·¤Æ»º²°ÉßÅ¡¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿»º²°ÉßÍÔºÈ¤Èµ´ÉñÄÔÌµ»´¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¸÷¡Ê¤Ò¤«¤ê¡Ë-ÉÔÌÇ¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢Å¸¼¨¤Ï¡ÖÃì¡ÁÀäÂÐ¤Ê¤ë¤½¤Î¸ÆµÛ¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿Âè3¾Ï¥¨¥ê¥¢¤ÎÅ¸¼¨¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÎû¹ö°É¼÷Ïº¡¢ÉÚ²¬µÁÍ¦¡¢¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤é¡¢µ´»¦Ââ¤ò»Ù¤¨¤ë9¿Í¤Î·õ»Î¡ÖÃì¡×¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¹â¤»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö·Ò¡Ê¤Ä¤Ê¤°¡Ë¡ÁÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿Âè4¾Ï¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢µ´¤È¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿Ì¿¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¹ï¡Ê¤È¤¡Ë¡ÁÀéÇ¯¤ÎÌëÌÀ¤±¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿Âè5¾Ï¤Ç¤Ï¡¢Ìµ»´¤Èµ´»¦Ââ¤È¤ÎÁÔÀä¤ò¶Ë¤á¤ëºÇ½ª·èÀï¤òÇ÷ÎÏ¤Î¸¶²è¤ÈÂçÈ½¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇºÆ¸½¡£¤½¤·¤Æ½ª¾Ï¡Ö·Ñ¡Ê¤Ä¤°¡Ë¡Á´öÀ±Áú¤ò±Û¤¨¤Æ¡Á¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ëþ³«¤ÎÆ£¤Î²Ö¤Î²¼¤Ç·ãÆ®¤Î²Ì¤Æ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¡ÖTHE SUN & THE MOON (Cafe)¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅ¸Í÷²ñ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤È¤Ê¤ë¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÅ¸¡¡µ´»¦ÂâµÙ·Æ½è¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Á´9ÉÊ¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤â¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Î¡ÖÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢12·î¤«¤é¤Ï¿·ºî¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¤ÎÊüÁ÷¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢ºÜ½ªÎ»¸å¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ÑÀ¸ÃÒÍµ¡Ë
¢¨Ç©Æ¦»Ò¤Î¡ÖÇ©¡×¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¢¨Îû¹ö¤Î¡ÖÎû¡×¤Ï¡Ö²Ð¡ÜÅì¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¸¶²èÅ¸¡×¤Ï10·î26Æü¤«¤é12·î12Æü¤Þ¤Ç¿¹¥¢¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÆüÆü»þ»ØÄêÀ©¢¨´°Çä¼¡Âè½ªÎ»¡Ë