À¨¤¹¤®¡ª¡Ö¥Þ¥¤¥Í¡¼¥à¡×¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¶ÃÃ²
¡¡10·î15Æü¤«¤éNetflix¤ÇÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Ï¢Æü¡Öº£Æü¤ÎÁí¹çTOP10¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¤¥Í¡¼¥à: µ¶¤ê¤ÈÉü½²¡×¡£¼ç¿Í¸ø¥æ¥ó¡¦¥¸¥¦Ìò¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¡¢Ìþ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Éü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¸ÉÆÈ¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÇ®±é¡£¡Ö±éµ»¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥Í¡¼¥à: µ¶¤ê¤ÈÉü½²¡×¤Ï¡¢¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡×¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢²¿¼Ô¤«¤ËÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¥æ¥ó¡¦¥¸¥¦¡£Éü½²¤òÀÀ¤Ã¤¿Èà½÷¤ÏÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¤Î¸å¤í½â¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤Ø¤ÈÀøÆþ¤·¡¢Î¢¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿µð°¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç»Ä¹ó¤Ê»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Å¬ÅÙ¤Ë´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÈ¿Í¤Ø¤ÎÉü½²¿´¤òÀä¤¨¤ºÇ³¤ä¤·Â³¤±¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡×¤ÇÌ¥¤»¤¿¡¢Îø¿´¤ËÍÉ¤ì¤ë¥æ¡¦¥Ê¥ÓÌò¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¡¢åºÎï¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤³°¸«¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤äÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¤±éµ»ÎÏ¡×¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤ÏÇ÷¿¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ°Êª¤¬Ì¿¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â½Æ¤È¥Ê¥¤¥Õ¤ò»È¤¦¤«¤é¡¢¿²¤ë»þ¤â¥Ê¥¤¥Õ¤Î°·¤¤¤òÎý½¬¤·¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¶¿å°ì¡Ë