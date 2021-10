【今週スタートの海外ドラマ】ディズニープラスがパワーアップ！日本初上陸作品が目白押しの週に

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はDisney+(ディズニープラス)の新コンテンツブランド「スター」が追加されることから『ウォーキング・デッド』ファイナルシーズンをはじめ、マーティン・フリーマンが子育てに追われるコメディ『ブリーダーズ 最愛で憎い宝物』、DCコミックスが原作の『Y:ザ・ラストマン』など日本初上陸となる作品が続々とスタートする。

10月26日(火)

『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』シーズン3(FOXチャンネル)

3世代にわたりNY市警察官として勤めるレーガン一家が巨大都市で次々と起こる事件に立ち向かう大人気シリーズ第3弾が日本初放送。

これまでのシーズンでお馴染みのレーガン一家全員で支え合いながら難事件に挑むストーリーだけでなく、あの人が捕まってしまう衝撃展開や新たな相棒とともに更なる活躍をみせるジェイミー、さらに終盤に待ち受けている悲しい出来事など、今シーズンも一瞬たりとも目が離せない展開が待ち受けている。

10月27日(水)

『Sintonia/シントニア』シーズン2(Netflix)

音楽プロデューサーのコンドジラが手掛けるブラジル発のヒューマンドラマの第二章。

苦労の末、なんとかそれぞれの地位を手に入れたドニ、ヒタ、ナンド。しかし立ち止まれば、待っているのは昔の生活...。あの頃に逆戻りしないためには、トップを目指して進み続けるしかない。そんな中、音楽界、麻薬組織、教会が彼らの街で衝突し、彼らの友情は試練にさらされることに。自分たちのルーツを見失うことなく、成功をつかむことができるのだろうか?

『ウォーキング・デッド』シーズン11(ディズニープラス)

10月27日(水)よりディズニープラスのスターにて日本最速で独占配信開始!

全世界が注目する壮絶なファイナルシーズンでは、マギー(ローレン・コーハン)と因縁があり、シリーズ最強ともいわれる凶悪な集団"リーパーズ"が再び登場し、史上最大の戦いが描かれることに。「教祖の指名だ!」といい、ダリル(ノーマン・リーダス)ら生存者に襲いかかる"リーパーズ"の目的、そして正体とは? 突如としてあらわれ、何もかも刈り尽くそうとする強大な敵にマギーとダリルはどのように対峙していくのか――。

『マーダーズ・イン・ビルディング』(ディズニープラス)

米コメディ界のレジェンド、スティーブ・マーティンが製作・脚本・主演を務める話題作!

ニューヨークのアッパーウェストサイドの高級アパートを舞台に、実録犯罪マニアという共通の趣味で仲良くなったチャールズ(スティーブ)、オリバー(マーティン・ショート)、メイベル(セレーナ・ゴメス)という異色のトリオが、ビルに住む全員が殺人犯かも!?という推理の基に、彼らの住む建物内で起きた死亡事件の謎を解き明かすために奮闘する。しかし、推理に夢中になっていくにつれて、自分たちが事件に巻き込まれていることに気づく三人。そして、お互いについていた嘘も発覚し、もしかしたら、自分たちの中に殺人犯がいるかもしれない...。

『Love,ヴィクター』(ディズニープラス)

2018年に公開された映画『Love, サイモン 17歳の告白』のスピンオフとして製作された青春コメディドラマ。

映画と同じクリークウッド高校を舞台に、転入生であるヴィクターが恋愛や家族の問題に悩みながら、自分探しをしていく。主人公ヴィクターに扮するのはマイケル・チミノ(『アナベル 死霊博物館』)。

『Y:ザ・ラストマン』(ディズニープラス)

Y染色体を持つすべての哺乳類が絶滅し、一人の男とオス猿が生き残った終末の世界を描く本作は、アメコミ界で最も権威があると評される「アイズナー賞」を受賞した同名DCコミックスのドラマ版。

舞台は、ある日突然、人類の全男性を含むY染色体を持つ全ての哺乳類動物が死に絶え、ただ一人の男と彼のペットの猿だけが残された終末世界。女性だけが生き残り世界が混乱する中、ただひとり男性として生き残ったヨリック・ブラウン。なぜ彼だけが生き残ってしまったのか...? 残された人々は新しい世界でどのように生きていくのか...? 壊滅状態の中で、人々が失われたものを元に戻そうと懸命にもがく姿や、女性だけの新世界をより良いものにしようと奮闘する姿が描かれる。

『ブリーダーズ 最愛で憎い宝物』(ディズニープラス)

マーティン・フリーマン()が自身の子育ての経験をもとに製作したコメディドラマが日本初上陸。

フルタイムの仕事、年老いた両親、住宅ローン、そして幼い子供たちの子育てという厄介な問題を抱えながら暮らすポールとアリー。そんな中アリーの別居中の父親が家の前に現れたことで、一家は実質的に3人目の子供を引き受けることに...。マーティン演じる主人公の妻役には『マット・ルブランの元気か〜い?ハリウッド!』や主演ドラマ『バック・トゥ・ライフ』で知られるデイジー・ハガード。

その他にも、ディズニープラスのスターで初配信となる作品が多数揃っている。

10月28日(木)

『ルイス・ミゲル スターとして生きて』シーズン3(Netflix)

メキシコ発のNetflixオリジナルシリーズ。ファイナルとなるシーズン3の配信が開始する。

メキシコのスーパースター、ルイス・ミゲルの生涯を描く伝記シリーズの最終章では2つの異なる時間軸に沿って描かれる。一つの時間軸では、英語圏でもキャリアを築こうと奮闘し、もう一方では、これまで積み上げてきたすべての努力を水の泡にしかねない、新たな局面に立たされることになる。

『CREEPSHOW/クリープショー』シーズン2(Hulu)

ホラー小説の巨匠スティーヴン・キングとゾンビ映画の巨匠ジョージ・A・ロメロ監督がタッグを組んだ1982年の傑作オムニバスホラー映画『クリープショー』を『ウォーキング・デッド』の製作者グレッグ・ニコテロが復活させたドラマシリーズ。

シーズン2でも、豪華なキャスト陣が集結。のジャスティン・ロングなどが出演する。

■10月29日(金)

『スワッガー』(Apple TV+)

NBAスター選手ケビン・デュラントの幼少期に光を当てたApple TV+オリジナルシリーズ。

11歳からメリーランド州でアマチュア運動連合に所属していたデュラント。未来のNBA選手を多数輩出したこのチームを軸に、選手の暮らしと、それをサポートする家族やコーチの光と影に迫る

『コリン・イン・ブラック・アンド・ホワイト』(Netflix)

元NFLコリン・キャパニックの青春時代を描くミニシリーズ。

白人家庭の養子として育った黒人少年キャパニックの子ども時代と、クォーターバックの選手として才能を開花させながら、自身のアイデンティティを見出していく過程を、本人自らの視点で振り返る。

■10月30日(土)

『私は刑事ロボスコ 南イタリアの事件簿』(AXNミステリー)

イタリア・バーリを舞台に、強く優秀な刑事ロリータ・ロボスコが活躍する大ヒットシリーズ。

舞台は、南イタリアのアドリア海に面した港町バーリ。主人公のロリータ(ルイーザ・ラニエリ『アンドレア・ボチェッリ 奇跡のテノール』)は、卓越した専門的スキル、仕事への強い情熱と献身、高い洞察力、さらに美貌を合わせ持つ優秀な刑事。以前、男性社会の組織の中で活躍するロリータは、私生活では独身。年下の男性に情熱的に言い寄られ、とまどってしまう一面も。結婚しない理由の裏には彼女の過去に関係があり...?

