米CWの人気DCドラマ『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン2〜3でモン=エル役でレギュラー出演していたクリス・ウッドが、劇中でパンケーキ10枚を重ねて食べるシーンで顎(あご)が外れていたことを明かした。米Screen Rantが伝えている。

10月16日(土)に開催されたオンラインイベント「DCファンドーム」で、現在CWで放送中のシーズン6をもって終了する本作に別れを告げる意味も込め、これまで『SUPERGIRL』に出演したキャストがパネルに登場した。

そして、キャストが過去に行なったワイルドなスタントについて語り合った際、クリスがシーズン2のパンケーキ10枚を重ねて食べなければならないシーンを振り返り、「顎が少し外れてしまった」と告白した。

その舞台裏を聞いた他のキャストは笑いながら、「それはスタントのうちに入らないよ」とからかったが、クリスは「その資格はあるよ」と返答。「パンケーキが山のように積まれていて、"これは面白くなりそうだ"と思っていたら、僕の顎が外れてしまった」と、痛みを伴った瞬間を再現していた。

また、スーパーガール/カーラ・ダンバースを演じるメリッサ・ブノワは、空を飛ぶシーンの撮影以外はスーパーヒーロー役が恋しくなるだろうとコメントし、そのシーンのスタントが大変だったことを語っていた。

なお、モン=エル役のクリスをはじめ、カーラの良き友人ウィン・ショット役のジェレミー・ジョーダンや、シーズン5前半で降板したガーディアン/ジミー・オルセン役のメカッド・ブルックスが、ファイナルシーズンにカムバックすることが明らかになっている。

『SUPERGIRL/スーパーガール』は、CWにて11月9日(火)に放送されるシーズン6の第20話をもって幕を閉じる。(海外ドラマNAVI)

