ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、くすみカラーにキャラクターの刺繍が可愛い、ディズニーデザイン「裏地付フリースコート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「裏地付フリースコート」

価格:5,490円(税込)

サイズ:90、100、110、120、130、140

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

流行のくすみカラーに、やや光沢のある糸で華やかに施したキャラクター刺繍が映えるコート。

お出かけに普段にと、どんな装いにも合わせやすい上品なデザイン性です!

また、あたたかいフリース素材を使用しているのもうれしいポイント。

デザインは、「エルサ」と「ベル」と「ラプンツェル」の3種類です。

エルサ

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのコート。

爽やかな水色が「エルサ」らしくて可愛い☆

左袖口には「エルサ」の美しい横顔のシルエットと雪の結晶の刺繍が。

左襟元にも雪の結晶と、ロゴの刺繍があしらわれています。

「エルサ」のようにお姉さんっぽく着れる1枚です!

ベル

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのコート。

劇中で「ベル」が着ている赤のケープのようで素敵!

そして左袖口には、「ベル」のシルエットとバラの刺繍が施されています。

ピンクの刺繍糸が使われ、キュートなアクセントに☆

左襟元にはロゴとバラの刺繍をオン。

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのコート。

淡いパープルが基調で、羽織るだけで華やかなコーディネートに!

それから、左袖口には「ラプンツェル」のシルエット、左襟元にはロゴと、劇中にも登場する不思議な力が宿る「魔法の花」の刺繍があしらわれています。

<バックスタイル>

それぞれ、後ろはシンプルなデザインで。

きちんと感と可愛らしさを融合させたシルエットが魅力的◎

前立て内側にはスナップボタンも付いています。

着映え力も抜群で寒い季節に大活躍しそう。

くすみカラーにキャラクターの刺繍が可愛い、ディズニーデザイン「裏地付フリースコート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

