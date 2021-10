V6がNHKの歌番組でこれまで披露してきた30曲以上のパフォーマンスをノーカット&ノンストップで届ける「ザ少年倶楽部プレミアム Presents 『V6 Stage Collection』」が、NHK BSプレミアムにて10月23日23時30分に放送される。

【写真】「ザ少年倶楽部プレミアム Presents 『V6 Stage Collection』」ロゴビジュアル

前半は2006年から始まった『ザ少年倶楽部プレミアム』の映像を中心に、後半は『SONGS』『NHK紅白歌合戦』など、それ以外の歌番組の映像も織り交ぜ、シングル曲だけではなくファンがうれしいアルバム曲もたっぷりと届けるほか、V6 へのみどころインタビューも。

放送予定曲は、「Darling」「シュガー・ナイトメア」「Believe」「スタートライン」「Desert Eagle」「will」「OK」「Sexy.Honey.Bunny!」「ROCK YOUR SOUL」「君が思い出す僕は 君を愛しているだろうか」「Timeless」「TAKE ME HIGHER」「WAになっておどろう」「Wait for You」「MUSIC FOR THE PEOPLE」「HONEY BEAT」「never」「Crazy Rays」「BEAT YOUR HEART」「over」「PINEAPPLE」「僕らは まだ」ほか。

「ザ少年倶楽部プレミアム Presents 『V6 Stage Collection』」は、NHK BSプレミアムにて10月23日23時30分、NHKワールドプレミアムにて同日23時45分(日本時間)放送。