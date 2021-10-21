´ßÅÄ¼óÁê¡¡ÃÏ¸µÍ·Àâ¤Î¥¦¥é¤Ç£Î£È£ËÅÞ¸õÊä¤Î¡ÈÆÌ·â·×²è¡É¤¢¤Ã¤¿¡ª ¶ÛÇ÷°ìÉô»Ï½ª
¡¡½°±¡Áª¡Ê£³£±ÆüÅê³«É¼¡Ë£²ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡Ê£¶£´¡Ë¤Ï½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆÃÏ¸µ¡¦¹ÅçÆþ¤ê¤·¡¢±þ±ç¹ÔµÓ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î¸ø¼¨Ä¾¸å¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·§ËÜ¡¦°¤ÁÉ»³¤¬Ê®²Ð¡£³°°µ¤È¼«Á³ºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï´íµ¡´ÉÍýÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤µ¤ì¡¢Æ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤ÎÃæ¡¢ÃÏ¸µ³®Àû¤Ç¤âÌîÅÞ¸õÊä¤«¤éàÆÍ·âÌ¤¿ëá¤µ¤ì¤ëÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤éÊ¼¸Ë¸©Æâ¤òÍ·Àâ¤·¤¿¤¬¡¢ºåµÞ°ËÃ°±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¸áÁ°£±£±»þ£´£³Ê¬¤Ë°¤ÁÉ»³¤¬Ê®²Ð¡£Ä¾¸å¤Ë¾¾ÌîÇî°ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¡¢¿ÍÌ¿Âè°ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö¼þÊÕÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¡¢·Ù²ü¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö´±Å¡¤Ë¡Ø¾ðÊóÏ¢Íí¼¼¡Ù¤òÀßÃÖ¤·¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ì¤Ð¿ï»þÊó¹ð¤¬Æþ¤ëÂÎÀ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡´íµ¡´ÉÍý¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¸ø¼¨Ä¾¸å¤ËËÌÄ«Á¯¤¬ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë£²È¯¤òÈ¯¼Í¡£´ßÅÄ¼óÁê¤ÏÅìËÌÍ·ÀâÃæ¤Ç¡¢¾¾Ìî´±Ë¼Ä¹´±¤â´±Å¡¤ËÉÔºß¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¡Ö´íµ¡´ÉÍýÂÐ±þ¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡Ê®²Ð¤ÏÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤âÎ©Ì±¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÂåÉ½¤äÏ¡çÖÂåÉ½Âå¹Ô¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜÂÐ±þ¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äËÉºÒÁê¤Î¿Í»ö¤Ë¤«¤ß¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÏÅìËÌÍ·Àâ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æµ¢µþ¤·¤¿´ßÅÄ¼óÁê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ½ÄêÂ³¹Ô¤Ç¡¢¹Åç¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼óÁê½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é½é¤È¤Ê¤ëµ¢¶¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç·¿Çã¼ý¤Ç¸øÁªË¡°ãÈ¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µË¡Áê¤Î²Ï°æ¹î¹ÔÈï¹ð¤Î»ö·ï¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¹ÅçÆþ¤ê¤·¤ÆºÇ½é¤Î±éÀâÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ê£Ò²£Àî±ØÁ°¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç£³¶è¤«¤é£Î£È£ËÅÞ¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥±¥¤¥Ñ¡¼¡×¤Î£Ù£Ç¡Ê¤ä¤¸¡Ë¤³¤ÈÌðÅç½¨Ê¿»á¡Ê£²£¹¡Ë¤À¡£Æ±¤¸¤¯¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍû¶å¡Ê¤ê¤¯¡Ë¤³¤È°æÅÄ·Ã²ð»á¡Ê£³£°¡Ë¤È¤È¤â¤Ë´ßÅÄ¼óÁê¤Ë¤¢¤ëàÆÌ·×²èá¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÇÁê¼¡¤°À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¤À¤±¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤Î¹³µÄÊ¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼óÁê¤¬¿ûµÁ°Î»á¤«¤é´ßÅÄ»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌðÅç»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê»æ¤òÅÏ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢£Î£È£ËÅÞ¤¬Ãæ¹ñÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤¬£²¡óÄ¶¤¨¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò£Î£È£Ë¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»Ý¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬ÅöÁª¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤Ç¤Ï´ßÅÄ¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤â½ñ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤È´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤Î¹ðÇòÊ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀÌðÅç»á¤ÏÁ°Æ¬Éô¤«¤éÆ¬ÄºÉô¤ò¤½¤ê¤¢¤²¤¿Íî¤ÁÉð¼Ô¥Ø¥¢¤Ç¡¢É¡¤ä¸ý¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥¹»Ñ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£Î£È£Ë¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡×¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢£Ó£Ð¤«¤é¤Ï·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¡£Ä¾ÃÌÈ½¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤éÙæ¤á¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â´ßÅÄ¼óÁê¤ÎÊý¤¬Ä°½°¤ÎÊý¤Ø¶î¤±´ó¤ê¡¢¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿¨¤ì¹ç¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÌðÅç»á¤Ï·²½°¤ò¤«¤Ê¬¤±¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡Ö´ßÅÄ¤µ¤ó¤¬¥°¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥°¡¼¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ê³¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÌðÅç»á¡Ë¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¼ê»æ¤ÏÅÏ¤·¤½¤Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤¯£Ê£ÒÎÐ°æ±Ø¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤âÌðÅç»á¤Ï²¡¤·¤«¤±¤¿¤¬·ÙÈ÷¤¬¸·¤·¤¯¡¢¶á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£·ë¶É¡¢»þ¤Î¼óÁê¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤¹¤ëÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Õ¤¤¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°æÅÄ»á¤Ï¡Ö¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡££Ù£Ç¤Ï´Î¿´¤Ê¤È¤³¤í¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÌðÅç»á¤Ï¡Ö´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ê»æ¤Ï¤¼¤Ò»öÌ³½ê¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡£´ßÅÄ¤µ¤ó¤ØÌóÂ«¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁªµó¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£