「ダンガンロンパ」シリーズ全世界累計出荷数が 500 万本を突破!

株式会社スパイク・チュンソフトは、昨年 11 月に生誕 10 周年を迎え、2021 年 11 月 4 日(木)には Nintendo Switch 版の新作発売を予定している「ダンガンロンパ」シリーズについて、シリーズ 4 作品の全世界累計出荷数が 500 万本を突破したことをお知らせいたします(※1)。

併せて、PC 版『ダンガンロンパ希望の学園と絶望の高校生』、及び PC 版『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園』の全世界累計販売数が、共に 100 万本を突破したことをお知らせいたします(※2)。

「ダンガンロンパ」は、シリーズ第 1 作となる『ダンガンロンパ希望の学園と絶望の高校生』が 2010 年 11 月 25 日に PSP 向けに発売されて以降、現在までにナンバリング 3 作品、外伝 1 作品の全 4 作品を PS4、PS Vita、PC、スマートフォン等で展開している人気シリーズです。海外ユーザーからの評価も高く、海外比率が圧倒的に高い PC 版は、約 300 万本の累計販売数を記録しています。また、メディアミックスも積極的に行い、テレビアニメ、コミック、小説、舞台等に展開。キャラクターグッズ販売も好調で、イベントタイアップ等もコンスタントに実施しています。

11 年目となる今年は、10 周年の記念施策を継続実施しており、2021 年 11 月 4 日(木)発売予定の NintendoSwitch向けパッケージソフト『ダンガンロンパトリロジーパック+ハッピーダンガンロンパS 超高校級の南国サイコロ合宿』は、ナンバリング 3 作と新作ボードゲームを 1 セットにした、これまでの集大成となる作品です。そして、2021 年 11 月 27 日(土)には、ところざわサクラタウンで「ダンガンロンパ 10 周年イベント超高校級の大同窓会」を有観客公演、及びオンライン配信で開催いたします。

スパイク・チュンソフトは、これらからも「ダンガンロンパ」を大切に育て、様々なプロダクトや施策を展開してまいります。

※1 2021年9月末時点

※2 PC版はダウンロード販売のため、出荷数ではなく販売数となります。

<参考>

全世界累計集荷数のタイトル別の内訳です。複数タイトルのセット商品もあり、カウント重複があります。

「ダンガンロンパ」シリーズタイトル別出荷比率

DR1

「ダンガンロンパ希望の学園と絶望の高校生」

SDR2

「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」

DRV3

「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期」

ZZDR

「絶対絶望少女ダンガンロンパ Another Episode」

■ NintendoSwitchで新作が登場!

タイトル:

ダンガンロンパトリロジーパック+ハッピーダンガンロンパS 超高校級の南国サイコロ合宿

発売日: 2021年11月4日予定希望小売価格: 4,980円+税/パッケージ版プレイ人数: 1人

CERO: D(17歳以上対象)

販売:株式会社スパイク・チュンソフト

※パッケージ版には、下記 4 タイトルが含まれています。ダウンロード版は個別に発売予定です。

『ダンガンロンパ希望の学園と絶望の高校生 Anniversary Edition』/1,782 円+税『スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園 Anniversary Edition』/1,782 円+税『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 Anniversary Edition』/1,782 円+税『ハッピーダンガンロンパS 超高校級の南国サイコロ合宿』/2,000 円+税

■ところざわサクラタウンで、ファンイベント実施!

イベント名:ダンガンロンパ 10 周年イベント超高校級の大同窓会開催場所:ところざわサクラタウンジャパンパビリオン

開催日時: 2021年11月27日(土)

昼公演開場14:15/開演15:00/終演16:30 (予定)

夜公演開場17:45/開演18:30/終演20:00 (予定)出演キャスト:緒方恵美(苗木誠・狛枝凪斗役)、井上喜久子(東条斬美役)

豊口めぐみ(江ノ島盾子役)、松風雅也(葉隠康比呂役)

高田雅史、福田淳、他(順不同/敬称略)

