¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡©¡×¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÀìÌçÅ¹¤¬Âçºå¤ËÅÐ¾ì¡Ö¿Ê²½·Ï¡×¤ÎÌ£¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡¡Âçºå¤ËÄ¶¸ÄÀÇÉ¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡Ö5/5¡Êgobun no go¡¢¥´¥Ö¥ó¥Î¥´¡Ë¡×¤¬20Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Áá¤¯¤âÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¿Ê²½·Ï¡©¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢Ì£¤âÈþÌ£¤Ç±ü¿¼¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¸ÄÀÅª¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä»³²¼æÆ¤µ¤ó¡£ÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¿Ê²½·Ï¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡£¤«¤Ê¤ê±Ç¤¨¤Þ¤¹
¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡ª¥¯¥ê¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤â¥Ð¥êË¤«
¡¡¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡Ö5/5¡×¤Ï¡¢ºåµÞ¡¦ÇßÅÄ±Ø¤Ë¶á¤¤Ãã²°Ä®¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£ÁáÂ®¡¢¥·¥ç¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³µÇ°¤ò´°Á´¤ËÊ¤¤·¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¡£
¡¡¡ÖÀ¸ÃÏ¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ò»È¤¤¤ï¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¥±¡¼¥¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤¬¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡©¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È»³²¼¤µ¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤ÇÌ£¤ï¤¤¤â¿¼¤¤¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¿Ê²½·Ï¤À¡×¡Ö¥Ö¡¼¥à´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡Ø¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à2.0¡Ù¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤É¸ÄÀË¤«¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥º¥é¥êÊÂ¤Ö¡£
¡¡¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ãæ¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬´Î¿´¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¤¹¤´¤¯¡¢¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¯¡£Âç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¥é¥à¼ò¤äÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤Î¤ª¼ò·Ï
¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥³¥³¥¢¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë·Ï
£ËõÃã¡¢¶ÌÏª¡¢¿·Ãã¡¢ßä¤¸Ãã¡¢¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡¢¥¢¥Ã¥µ¥à¡¢¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¡¢¥«¥â¥ß¡¼¥ëÅù¤Î¤ªÃã¡¢¹ÈÃã·Ï
¤çõ¤Ê¤éçõ¡¢µðÊö¤Ê¤éµðÊö¤È1¸Ä¤Ë¤Ä¤1¼ïÎà¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¯¥ê¡¼¥à
¥¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥ºÅù¤Î¥Á¡¼¥º·Ï
¦¥Ù¥ê¡¼¤Å¤¯¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥Ö¥ë¥Ù¥ê¡¼Åù¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡ß¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à
§¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢Íî²ÖÀ¸¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¤¯¤ë¤ßÅù¤Î¥Ê¥Ã¥Ä·Ï
¨°ò¡¢·ª¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à
¡¡¥¯¥ê¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤âÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ½é¡©ÆüËÜ¼ò¥·¥å¡¼¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥º¥é¥ê¡ª
¡¡¤½¤ÎËÉÙ¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥à¡¼¥¹¤ä¥¸¥å¥ì¡¢¥¼¥ê¡¼¡¢¥¸¥ã¥à¡¢¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡¢¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÌ£¤ï¤¤Ë¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³²¼¤µ¤ó¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö01¡×¡Ê540±ßÀÇÊÌ¡Ë¤À¡£¤³¤ì¤ÏCacao70¡ó¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢»º¤ÎÍµ¡¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¤Èé¬é¯¤Î²Ö¤Ó¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥¢¡¼¥º¡¢¥é¥¤¥Á¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤âºÇ¹â¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¼òÇÉ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö04¡×¡Ê540±ßÀÇÊÌ¡Ë¤À¡£½ãÊÆÂç¶ã¾úKAMOGATA¥¯¥ê¡¼¥à¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥½¡¼¥¹¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì£ÊÑ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Îµ¨Àá¤Ï¡Ö03¡×¡Ê540±ßÀÇÊÌ¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»º·ª¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò»È¤¤¡¢¥«¥·¥¹¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤Î»ÀÌ£¤¬¤Û¤É¤è¤¤¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤À¡£Â¾¤Ë¤â¹õ¥´¥Þ¤ä¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¡¢¹õÆ¦¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¾ï»þ10¼ïÎà¤«¤é15¼ïÎà¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï300±ßÂæ¡Á500±ßÂæ¤¬Ãæ¿´¡£¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤ËÁÊ¤¨¤ëºÇ¹â¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ä¤À¤«¤éÅ¹Ì¾¤â¡Ö5/5¡×¤Ë
¡¡Ä¶¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»³²¼¤µ¤ó¡£¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼°ì¶Ú¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥×¥é¥¹¥¨¥¹Ë¡Ì³»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢·úÃÛ²ñ¼Ò¡ÖTeam¡¡monolith¡×¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤Î·Ð±Ä¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÍÌ¾Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Íºà¤¬»³²¼¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¤³¤ì¤â²¿¤«¤Î±ï¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¤Î·Ð±Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼ê·Ú¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀ¸ÃÏ¤â¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡ÈÌ£³Ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¹½À®¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¿¤Á¤ÈËÜµ¤¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Å¹Ì¾¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤òËþ¤¿¤»¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥´¥Ö¥ó¥Î¥´¤Ç¤¹¡×¡£¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÍÌ¾¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¥»¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Öµ¨Àá¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤â¤É¤ó¤É¤óÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥´¥Ö¥ó¥Î¥´¡£Å¹¤ò½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¿È¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌç¡Ö5/5(gobun no go)¡×
Âçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®4-2
ÅÅÏÃ06-6136-6616¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ¡ÊÅÚÆü½Ë¤Ï10»þ¡Ë¡Á19»þ(ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»)
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦È¬ÌÚ ½ã»Ò¡Ë