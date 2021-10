ディズニーが、「ドクター・ストレンジ」、「ソー」、「ブラックパンサー」それぞれの続編などのマーベル映画を含む作品の公開延期を発表した。『インディ・ジョーンズ』第5作はすでに1年近く延期となっている。

ディズニーが公開日の変更を発表した作品は以下のリストの通り。なお、1週間公開が前倒しとなったマーベル映画も1作品ある。

延期となった作品

公開が早くなった作品

『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』2022年3月25日→2022年5月6日 『Thor: Love and Thunder(原題)』2022年5月6日→2022年6月8日 『Black Panther: Wakanda Forever(原題)』2022年6月8日→2022年11月11日 『インディ・ジョーンズ』第5作2022年7月29日→2023年6月30日 『The Marvels(原題)』2022年11月11日→2023年2月17日 『Ant-Man and the Wasp: Quantumania(原題)』2023年2月17日→2023年7月28日マーベル映画(タイトル未定)2023年11月10日→2023年11月3日

ディズニーは未発表のマーベル映画2作品をスケジュールリストから削除している(それぞれ2023年7月28日と2023年10月6日公開予定だった作品)。タイトル未定のディズニーの実写映画と20世紀スタジオの映画も削除されている。スケジュールからの削除が必ずしもキャンセルを意味するわけではなく、ディズニーが新たな公開日をまだ決定していないということなのではないかと思われる。

変更が発表されたのはディズニーの映画作品のみで、Disney+の配信作品の変更については何も発表されていない。今年公開予定のMCU映画の『エターナルズ』は2021年11月5日日本公開、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』は2021年12月17日北米公開(日本公開日は未定)で変更はない。

Deadlineでは、今回の変更は「制作中のタイトルもあるが、仕上がっている脚本にさらに変更を加えるなどしているものもある」ためだと報じている。『シャン・チー/テン・リングスの伝説』の成功後は世界市場に対する懸念が払拭され、ディズニーは劇場と配信の同時公開は考えていないようだ。