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The early bird catches the worm.

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A quien madruga, Dios le ayuda.

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Qui vole un oeuf vole un boeuf.

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