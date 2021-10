今年7月に交際開始から3か月で婚約した61歳と24歳のカップルが、9月3日に結婚した。ティックトッカーである2人のラブラブ度は日に日に加速し、応援するフォロワーも急増中だが、“37歳差カップル”への攻撃的なコメントも後を絶たないという。『My Journal』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

今年7月末に婚約した米ジョージア州に住むシェリル・マックレガーさん(Cheryl McGregor、61)と37歳年下のクルアーン・マッケインさん(Quran McCain、24)が9月3日、友人や家族に見守られながら結婚した。

2人が初めて出会ったのはクルアーンさんが15歳の時で、約8年後の昨年末に再会し、それから数か月でのゴールインとなった。

テネシー州の森の中で行われた結婚式では、シェリルさんは真っ白なウエディングドレスを着てブロンドの髪をカールし、クルアーンさんはオフホワイトのスーツに身を包み髪や髭をブロンドに染めて永遠の愛を誓った。

2人の式の様子はSNSでライブ配信され、約10万人が視聴。幸せそうな姿に、フォロワーは「おめでとう!」「新郎の目を見ているだけで新婦をいかに愛しているのがわかるわ」「愛が全てよ」「いくつになってもウエディングは素敵」「これからも応援しているわ」といった温かいコメントを寄せた。

年の差が37歳もある2人の間に特別な絆が生まれたきっかけはTikTokで、シェリルさんは当時「年甲斐もなくTikTokにダンス動画を投稿している」とオンラインでいじめを受けていた。これにクルアーンさんが相談に乗ったことで動画を一緒に制作するようになり、男女の関係に発展したという。

育った家庭が複雑で、若いうちから仕事をしていたというクルアーンさんは、「僕も学校ではいじめを受けていて。シェリルとは精神的なレベルで繋がることができたんだ。彼女と付き合い始めたのは4月のことで、それから3か月後にプロポーズをした。年齢は関係ないね。『この女性こそ生涯を共にする人』とピンと来たんだよ」と熱い気持ちを吐露している。

そんなクルアーンさんがプロポーズしたのはレストランで、シェリルさんは全く予期していなかったという。約34万円(3000ドル)の婚約指輪を用意したというクルアーンさんは「ものすごく不安でね。なんとか落ち着こうとしたけど、駐車場では泣き出してしまったよ」と述べ、「シェリルは美しく、エレガントで、強くて、気高くて、正直で慈悲深いんだよ」とゾッコンぶりを明かすとこう続けた。

「僕たちは音楽、食事、人生全てにおいてケミストリーが合うんだ。2人でいつもとことんまで話し合っているしね。お互いに見返りを求めることなく相手を愛することができるし、同年齢の子たちとデートするよりもずっと深い精神的な繋がりがあるんだ。そしてなんといってもシェリルとの性生活が最高なんだよ。」

なお2人の結婚についてクルアーンさんの家族は理解を示しサポートしているそうで、「シェリルが僕を幸せにしてくれるって知っているからね。僕の67歳の祖母なんて、僕たちを見て『自分ももう一度愛を探すことができる』と希望を抱いているようだよ」と笑う。

一方で7人の子と17人の孫を持つシェリルさんは「私の一番下の子は、クルアーンとは3つしか年が変わらないの。若い男とのスピード結婚は認めないという子もいてね。結婚式には7人中4人が出席しなかったわ」と肩を落とす。

ちなみに2人はそれぞれにTikTokのアカウントを持ち、フォロワーは2人合わせると軽く100万人を超えているが、コメントの半数は「彼女の金が目当てなんでしょう」「シワシワのおばあちゃんと結婚して何が楽しいの」「61歳って、まるでゾンビのよう」「フェイクでしょう。だってあり得ないもの」「気持ち悪い」といったネガティブなものが届くという。

クルアーンさんは「フォロワーが増えれば増えるほど、嫌なコメントも増えていくんだ。でもなんと言われようと、僕たちは普通の生活を送るだけだよ。だって本当に愛し合っているんだから」と述べている。画像は『The Sun 2021年9月9日付「MIND THE GAP I’m a gran-of-17 and I’ve married my toyboy, he’s 37 years younger than me - people troll us but the sex is amazing」(Credit: Jam Press)』『Cheryl 2021年9月5日付Instagram「Mrs McCain and I wear that name proudly」、2021年9月6日付Instagram「The wedding」、2021年7月11日付Instagram「61 has never looked so good」、2021年6月21日付Instagram「Y’all be worried about the wrong things」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)