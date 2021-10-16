スポニチ

写真拡大

　プロ野球の第1次戦力外通告は16日までに10球団、計47選手が通告を受けた。これまでにドラフト1巡目指名の18年最多勝の西武・多和田真三郎投手（28）、オリックス・吉田一将投手（32）、広島の今村猛投手（30）、阪神の育成・鈴木翔太投手（26）らが通告を受けている。

　第1次通告期間は4日から25日まで。第2次通告期間はクライマックスシリーズ（CS）全日程終了の翌日から原則として日本シリーズ終了の翌日（移動を伴うチームは翌々日）までで、育成選手への戦力外通告は4日から29日までとなっている。

　8日までに各球団から発表された戦力外選手は以下の通り。

　（球団の並びは昨季順位）

　▽パ・リーグ

【西武】＜育成選手＞

　　　　多和田真三郎投手（28）

　　　　大窪　士夢投手　（21）

【楽天】藤田　一也内野手（39）

【日本ハム】＜育成選手＞

　　　　海老原一佳外野手（26）

【オリックス】

　　　　吉田　一将投手　（32）

　　　　荒西　祐大投手　（29）

　　　　飯田　優也投手　（30）

　　　　榊原　　翼投手　（23）

　　　　鈴木　　優投手　（24）

　　　　神戸　文也投手　（27）

　　　　＜育成選手＞

　　　　稲富　宏樹捕手　（22）

　　　　古長　拓内野手　（27）

　▽セ・リーグ

【巨人】松井　義弥内野手（21）

　　　　＜育成選手＞

　　　　山川　和大投手　（26）

　　　　平井　快青投手　（21）

　　　　田中　優大投手　（22）

　　　　加藤　壮太外野手（23）

　　　　◆自由契約通達選手◆

　　　　＜育成選手＞

　　　　谷岡　竜平投手　（25）

　　　　与那原大剛投手　（23）

　　　　黒田　響生内野手（21）

　　　　山下　航汰外野手（20）

　　　　堀田　賢慎投手　（20）

【阪神】荒木　郁也内野手（33）

　　　　伊藤　和雄投手　（31）

　　　　石井　将希投手　（26）

　　　　＜育成選手＞

　　　　鈴木　翔太投手　（26）

　　　　藤谷　洸介内野手（25）

【中日】三ツ間卓也投手　（29）

　　　　ランディ・ロサリオ投手（27）

　　　　遠藤　一星外野手（32）

　　　　井領　雅貴外野手（31）

　　　　武田　健吾外野手（27）

　　　　＜育成選手＞

　　　　丸山　泰資投手　（26）

【DeNA】乙坂　　智外野手（27）

　　　　斎藤　俊介投手　（27）

　　　　勝又　温史投手　（21）

　　　　飯塚　悟史投手　（25）

　　　　進藤　拓也投手　（29）

　　　　武藤　祐太投手　（32）

　　　　風張　　蓮投手　（28）

　　　　笠井　崇正投手　（27）

　　　　中井　大介内野手（31）

　　　　＜育成選手＞

　　　　レニー・コルデロ投手（23）

【広島】今村　　猛投手　（30）

　　　　中村　恭平投手　（32）

　　　　鈴木　寛人投手　（20）

　　　　行木　　俊投手　（20）

　　　　＜育成選手＞

　　　　畝　　章真投手　（26）

　　　　佐々木　健投手　（22）

【ヤクルト】

　　　　歳内　宏明投手　（28）

　　　　中尾　　輝投手　（27）

　　　　蔵本　治孝投手　（26）