【一覧】プロ野球戦力外 16日までにドラ1が4人など計10球団47選手 第1次通告期間は25日まで
プロ野球の第1次戦力外通告は16日までに10球団、計47選手が通告を受けた。これまでにドラフト1巡目指名の18年最多勝の西武・多和田真三郎投手（28）、オリックス・吉田一将投手（32）、広島の今村猛投手（30）、阪神の育成・鈴木翔太投手（26）らが通告を受けている。
第1次通告期間は4日から25日まで。第2次通告期間はクライマックスシリーズ（CS）全日程終了の翌日から原則として日本シリーズ終了の翌日（移動を伴うチームは翌々日）までで、育成選手への戦力外通告は4日から29日までとなっている。
8日までに各球団から発表された戦力外選手は以下の通り。
（球団の並びは昨季順位）
▽パ・リーグ
【西武】＜育成選手＞
多和田真三郎投手（28）
大窪 士夢投手 （21）
【楽天】藤田 一也内野手（39）
【日本ハム】＜育成選手＞
海老原一佳外野手（26）
【オリックス】
吉田 一将投手 （32）
荒西 祐大投手 （29）
飯田 優也投手 （30）
榊原 翼投手 （23）
鈴木 優投手 （24）
神戸 文也投手 （27）
＜育成選手＞
稲富 宏樹捕手 （22）
古長 拓内野手 （27）
▽セ・リーグ
【巨人】松井 義弥内野手（21）
＜育成選手＞
山川 和大投手 （26）
平井 快青投手 （21）
田中 優大投手 （22）
加藤 壮太外野手（23）
◆自由契約通達選手◆
＜育成選手＞
谷岡 竜平投手 （25）
与那原大剛投手 （23）
黒田 響生内野手（21）
山下 航汰外野手（20）
堀田 賢慎投手 （20）
【阪神】荒木 郁也内野手（33）
伊藤 和雄投手 （31）
石井 将希投手 （26）
＜育成選手＞
鈴木 翔太投手 （26）
藤谷 洸介内野手（25）
【中日】三ツ間卓也投手 （29）
ランディ・ロサリオ投手（27）
遠藤 一星外野手（32）
井領 雅貴外野手（31）
武田 健吾外野手（27）
＜育成選手＞
丸山 泰資投手 （26）
【DeNA】乙坂 智外野手（27）
斎藤 俊介投手 （27）
勝又 温史投手 （21）
飯塚 悟史投手 （25）
進藤 拓也投手 （29）
武藤 祐太投手 （32）
風張 蓮投手 （28）
笠井 崇正投手 （27）
中井 大介内野手（31）
＜育成選手＞
レニー・コルデロ投手（23）
【広島】今村 猛投手 （30）
中村 恭平投手 （32）
鈴木 寛人投手 （20）
行木 俊投手 （20）
＜育成選手＞
畝 章真投手 （26）
佐々木 健投手 （22）
【ヤクルト】
歳内 宏明投手 （28）
中尾 輝投手 （27）
蔵本 治孝投手 （26）