公立高校の校長がヘビーメタルバンドのアイアン・メイデンを愛していたことを理由に解任を求められる事態が報告されました。しかし、これに対し「彼女は歴代で最高の校長の1人」だと表明する嘆願書が作成され、2万人以上の署名を集めています。

Duelling petitions over Niagara school principal’s ‘satanic’ display | StCatharinesStandard.ca

https://www.stcatharinesstandard.ca/news/niagara-region/2021/10/08/duelling-petitions-over-niagara-school-principals-satanic-display.html

Canadian principal Sharon Burns facing backlash over Iron Maiden fandom

https://nypost.com/2021/10/10/canadian-principal-sharon-burns-facing-backlash-over-iron-maiden-fandom/

Parents call for the removal of Iron Maiden-loving school principal for displays of "satanic imagery"

https://www.nme.com/news/music/parents-call-for-the-removal-of-iron-maiden-loving-school-principal-for-displays-of-satanic-imagery-3066404

カナダのエデン公立高校の校長であるシャロン・バーンズ氏は、ハードロック・ヘヴィメタルのバンドとして世界的人気を誇るアイアン・メイデンのファンであり、Twitterアカウントでも「メタルとスカとチキンを燃料としています」と公言する人物。そんなバーンズ校長が自身のInstagramにアイアン・メイデンのマスコットであるゾンビの人形と「666」と書かれた数字を投稿したところ、保護者から強く非難されることになりました。

右の人物がバーンズ校長。

「666」はキリスト教において悪魔を意味する数字ですが、アイアン・メイデンは作品のテーマとして扱っており、「悪魔崇拝者」として非難されたこともあります。バーンズ校長は既にInstagramの投稿を削除していますが、投稿を見た保護者から「全てのコミュニティーと学校は親切・公正・一体性によって支えられています。悪魔のシンボルを表示することは、明らかにこれらの価値観を否定することであり、学校を孤立化させ、嘲笑の対象にすることになります」という強い非難を受けました。そして一部の親を中心として、バーンズ校長の解任を求める嘆願書が作成されました。

嘆願書はオンラインで500人以上の署名を集めることに成功。

キャンペーン · Petition closed · Change.org

https://www.change.org/p/petition-closed-061c808a-97b6-4ee1-8a47-26357017b1bf

しかし、上記の嘆願書に対抗し、Burns氏を擁護する「We need Mrs. Burns(私たちにはバーンズ校長が必要です)」と題する嘆願書も作成されました。

キャンペーン · We need Mrs. Burns. · Change.org

We need Mrs. Burnsの嘆願書を立ち上げた人物は、「アイアン・メイデンを好きだというInstagramの投稿だけで彼女の校長としての役割をジャッジする両親がいることは、ばかげています。エデンは公立高校であり、キリスト教の高校ではありません」「校長は、エデンが多様な場所であるということを生徒たちに伝えるために多くの努力をしています」「彼女は愛と親切以外のものを広めておらず、多分歴代の中で最も素晴らしい校長の1人です」とつづっています。なお、We need Mrs. Burnsの嘆願書は記事作成時点で2万2000人以上の署名を集めており、バーンズ校長の解任を求める嘆願書は、取り下げられたようです。