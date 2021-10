【AFP=時事】英覆面ストリートアーティスト、バンクシー(Banksy)の代表作で、一部がシュレッダーで細断されたことで話題を呼んだ絵画が14日、ロンドンで競売に掛けられ、バンクシー作品としては過去最高額の1858万ポンド(約29億円)で落札された。落札額は3年前の競売から十数倍に膨れ上がった。

当初は「Girl with Balloon(風船と少女)」と題されていたこの作品は2018年10月、競売大手サザビーズ(Sotheby's)の競売で110万ポンド(約1億7000万円)近くで落札された直後、額縁に仕込まれていたシュレッダーで一部が細断された。作品名はその後、「Love is in the Bin(愛はごみ箱の中に)」に変更された。

14日の競売では、9人の入札者が10分間にわたって競り合った末、今年3月に記録されていたバンクシー作品の最高額1675万ポンド(約26億円)を上回る額で落札された。

【翻訳編集】AFPBB News

