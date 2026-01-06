【静岡県】ご当地グルメ10選！地元で愛される名店に行こう
海鮮グルメ
静岡といえば、沼津港、焼津港、清水港など、多くの港があることでも有名ですよね。 さまざな種類の魚介が取れる静岡は海鮮グルメも豊富なんです！
●沼津港で働く人のお墨付き！「魚河岸 にし与」
沼津港の「魚河岸 にし与」は魚河岸で働く人たちも通う、地元でも人気の食事処。写真の「にし与丼」2500円はマグロ、白身など近隣で水揚げされた海鮮をはじめ、ウニ、いくら、ホタテなど11種類がてんこ盛りの名物丼です。
他にも魚市場から直接仕入れた新鮮な魚を使ったメニューはなんと80種類以上！ 何度行っても新しい味に出会うことができるのがうれしいですよね。
どれもおいしそうで選べない〜！という方には、「魚河岸定食」1200円がおすすめ。刺身、アジフライなどがセットになった贅沢な定食です。
●マグロ好き必見！「魚市場食堂」
ツナ缶発祥の地が静岡の清水ということはご存知ですか？ 静岡県は日本の冷凍マグロの水揚げ量が日本一ということもあって、清水港周辺にはマグロを扱ったお店が多いんです。
「魚市場食堂」は清水魚市場直営の海鮮処。丼や定食に使われるマグロは毎日市場から直送されています。 人気の「漬けマグロいっぱい丼」1500円は甘辛の漬けマグロを「ストップ！」というまでどんどん盛り付けてくれるマグロ好きにとっては夢のようなメニュー！ 他にも「日替わり定食」1500円や、「魚市場定食」2400円など、新鮮な地魚を使ったメニューがあります。
■魚市場食堂（うおいちばしょくどう）
住所：静岡県静岡市清水区島崎町149 清水魚市場 河岸の市 まぐろ館2階
TEL：054-351-7113
営業時間：10時30分〜14時LO（土・日曜、祝日は10〜15時LO）
定休日：水曜
浜松餃子
浜松餃子とは一言でいえば「浜松市内で作られる餃子」ですが、それ以外にも「焼き餃子一筋」、「屋台がルーツ」、「お持ち帰り文化がある」などの特徴があります。
浜松市内には300店舗も浜松餃子提供店があるほど、浜松市民は餃子が大好きなんですよ！
●浜松餃子の元祖！「石松餃子 浜北本店」
昭和28年（1953）に屋台からスタートした浜松餃子の“老舗”とも言うべき「石松餃子」は、国産の豚肉と甘みのあるキャベツを使った、あっさり＆ジューシーな餡が長年愛される名店です。
注文は10個670円から5個ずつ増やすことができますが、円形の盛り付けは20個から！多そうに見えますが、野菜メインの餡はあっさりとした味わいで、箸が止まらなくなってしまいます。
休日や繁忙期は追加注文できないこともあるので、注文時には気を付けてくださいね。
●野菜のうまみあふれる「むつぎく」
野菜9に対して、肉1の餡を一晩寝かせ、野菜の甘みを引きだしている「むつぎく」の餃子は、女性でもぺろりと一皿食べられてしまうほどあっさりした味わい。
ニンニクも控えめなので、安心。JR浜松駅から徒歩3分という好立地もあり、混雑することの多い人気店です。
ねらい目は平日の13時以降か、夜18時頃まで。時間に余裕をもっていくのがおすすめ。
静岡おでん
色も味もちょっと濃いめのスープをベースにした「静岡おでん」。大正時代から静岡では親しまれているご当地グルメで、子供のおやつにはもちろん、お酒のつまみとしても人気です。
サバ節とイワシの煮干しの粉末をブレンドした「だし粉」と青のりを、タネに振りかけるのが静岡流。うま味がプラスされますよ。
人気店が駿府城公園の中に！「駿府城公園 おでんやおばちゃん」
青葉横丁で営業していた人気店が駿府城公園の敷地内に移転。観光や散策の途中に気軽に静岡おでんを味わえるようになりました。
公園内で食べられるようにチェアの貸し出しサービスもありますよ。
サバやイワシを使った焼津発祥の伝統食「黒はんぺん」130円や、タラのすり身を油あげてくるんだ「しのだまき」130円、焼津の特産品「なると」130円など、漁業が盛んな静岡ならではのメニューも多く、他では見ないタネもたくさん！
■駿府城公園 おでんやおばちゃん（すんぷじょうこうえん おでんやおばちゃん）
住所：静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1
TEL：080-5824-7400
営業時間：10〜17時（季節により変動あり）
定休日：無休
富士宮やきそば
戦後間もない頃から富士宮で食べられてきたご当地焼きそば。全国のB級グルメの頂点を決める「B-1グランプリ」では第1回、第2回で1位を獲得している、言わずと知れたご当地グルメです。独特のコシのある麺や、炒め油にラードを使うなど、12の調理法が定められており、この調理方法を基本に店ごとに味、焼き方、トッピングなどを工夫しています。
その調理法に則り、「富士宮やきそば学会」公認のやきそばのみが「富士宮やきそば」を名乗ることができます。
●王道を味わいたければココ！「富士宮やきそばアンテナショップ」
富士宮やきそばを世に広めた「富士宮やきそば学会」の直営店、「富士宮やきそばアンテナショップ」では基本のレシピに忠実な焼きそばをいただけます。
こちらの「富士宮やきそば(並)」600円は味の特徴がよくわかるよう、キャベツ、ネギ、肉カスのみのシンプルな具材のみ。うま味を最大限に引き出す焼き手の技が光ります。
富士つけナポリタン
トマトベースに、店独自のスープを合わせた「富士つけナポリタン」は、新鮮だけどどこか懐かしい味わいのご当地グルメ。
店ごとに麺の種類や、スープの素材なども大きく異なっているので、いろんなお店をめぐるのがおすすめです。
●元祖つけナポリタン「Coffee Shop アドニス」
つけナポリタンの元祖「Coffee Shop アドニス（こーひー しょっぷ あどにす）」はトマトスープに鶏ガラや、コンソメを合わせたダブルスープが自慢。「つけナポリタン」1780円は、濃厚スープと太めのもっちり麺の相性がぴったり！麺をスープにたっぷり絡めていただきましょう。
■Coffee Shop アドニス（こーひー しょっぷ あどにす）
住所：静岡県富士市吉原2-3-16
TEL：0545-52-0557
営業時間：11〜21時（売切れ次第閉店）
定休日：火〜木曜
まだまだ続く！「静岡のご当地グルメ」は？
たまごふわふわ
名前がかわいい「たまごふわふわ」ですが、こちらは袋井市のご当地グルメ。江戸時代に袋井宿で朝食として出されたメニューだったそうです。材料はだし汁とたまごのみ。泡立てた卵液をだし汁に混ぜ合わせて土鍋で蒸し上げることで、泡のようなふわふわの食感になるんだとか。
●寿司とたまごふわふわのセットがうれしい「山梨屋 寿司店」
老舗の寿司屋である「山梨屋 寿司店」では、江戸時代から続くやさしい味わいを再現した、正統派レシピの「たまごふわふわ」をいただくことができます。
焼津港から仕入れた魚介を使った握り寿司と、たまごふわふわのセット1600円が人気です。茶碗蒸しとも違う、不思議な食感をぜひ体験してみてくださいね。
■山梨屋 寿司店（やまなしや すしてん）
住所：静岡県袋井市高尾町24-9
TEL：0538-42-2422
営業時間：11〜14時LO、17時〜19時30分LO
定休日：水曜
掛川いも汁
掛川の特産品である自然薯を薄皮をむかずにすりおろし、鯖だし、みそ汁と合わせた郷土料理です。栄養価の高い自然薯を使っているので、おいしいだけでなく体にも良いのがうれしいですね。
●オーダーが入ってから擦るこだわり！「掛川いも汁処 とろろ本丸」
一年中自然薯が味わえる自然薯料理の専門店「掛川いも汁処 とろろ本丸」。自然薯を使ったさまざまなメニューが揃っているので、食べ比べをしてみても楽しいですよ。「 麦とろ定食「海山」」5000円は、とろろ汁、麦ごはん、揚とろ、刺身などがついた贅沢なセット。とろろ汁を麦ご飯にたっぷりかけていただくのがおすすめです。
■掛川いも汁処 とろろ本丸（かけがわいもじるどころ とろろほんまる）
住所：静岡県掛川市南2-14-2
TEL：0537-23-8811
営業時間：11〜14時、17〜21時
定休日：水曜、月・火曜の夜
藤枝朝ラーメン
最近テレビでも取り上げられ、注目度が高まっている藤枝市の朝ラーメン。元々はお茶製造業農家や、問屋向けに早朝に提供するようになったのがルーツ。その特徴は何といっても冷やしのメニューがあること！「温」「冷」をセットで食べるのが藤枝流。
●朝ラーメン発祥の店「マルナカ」
朝ラーメン発祥の店でもあり、「冷やし」を考案した店でもある「マルナカ」の「中華そば」550円は、つるりとしたのど越しの麺と、あっさりした醤油ベースの濃い口スープが特徴です。冷やしラーメンは750円〜。
■マルナカ（まるなか）
住所：静岡県藤枝市志太3-1-24
TEL：054-646-1516
営業時間：8時30分〜13時20分頃LO（売り切れ次第終了）
定休日：日曜、祝日、第2・4土曜（ほか臨時休業あり）
清水もつカレー
豚モツをカレーで煮込んだ清水の隠れた絶品ご当地グルメ「清水もつカレー」。 名前に「カレー」と入っていますが、ライスはついていません。
●丁寧に作られるメニューはどれも絶品！「金の字本店」
清水もつカレーの元祖がここ「金の字本店」。初代が満州で食べたカレーを再現し、名古屋の土手煮をヒントに考案したそうです。長年継ぎ足しているカレーをたっぷりかけた「もつカレー煮込み」1本210円は、もつ特有の臭みがなく、ビールとの相性もばっちり！
■金の字本店（きんのじほんてん）
住所：静岡県清水市真砂町1-14
TEL：054-364-1203
営業時間：17〜20時
定休日：日曜、祝日
ご当地チェーン
これこそ地元の味！というのがご当地チェーン。県民に愛されるご当地チェーンが豊富なのも静岡の魅力。
●県外ファンも多い「炭焼きレストランさわやか」
静岡に行ったらぜひ行っていただきたいチェーン店「炭焼きレストランさわやか」。週末には各店舗に行列ができるほど人気のチェーン店で、静岡県内のみに34店舗展開しています。 産地や加工、部位まで指定し、品質にこだわった牛肉だけを使ったハンバーグが一番人気！
「げんこつハンバーグ」1540円は250gの丸くて大きなハンバーグ。ソースはオニオンソースかデミグラスソースの2種類から選べます。備長炭で焼き上げた後、目の前でカットしてくれます。
各店ともに平日も行列必至の人気店なので、時間に余裕を持っていくのがおすすめです。
■炭焼きレストランさわやか 静岡インター店（すみやきれすとらんさわやか しずおかいんたーてん）
住所：静岡県静岡市駿河区中野新田387-1
TEL：054-654-6166
営業時間：10時45分〜21時LO（土・日曜、祝日は10時30分〜）
定休日：木曜
