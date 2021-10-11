TVアニメ『呪術廻戦』の催事“呪術廻戦 −OIOI出張所−”がマルイ（OIOI）にて順次開催中。

ウィンドウショッピングをテーマに、描き下ろしイラストを使用した様々なグッズや、特典をご用意しました。10月15日開催のマルイ渋谷から発売となる新商品をご紹介致します。

■購入特典

2,000円（税込）お買上げ毎にオリジナルポストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼント。また、大当たりポストカードを引いたお客さまにはアクリルボード（全1種）をプレゼントいたします。

15,000円（税込）以上お買上げ頂いた方には、集合絵を加えた8種ポストカードコンプリートセットをプレゼント。

大当たり ポストカード

アクリルボード 組み立てイメージ

※ポストカードコンプリートセットには大当たりポストカードは含まれません。

※1会計15,000円（税込）最大8枚（集合絵含む）までのお渡しとなります。

※15,000円（税込）以上お買上げの方はランダムの選択は出来かねます。

■ブロッコリー販売商品

呪術廻戦 アートケット ウィンドウショッピング Ver./パーカーVer.

発売日：2021年10月15日

種類数：全2種

価格：各4,400円（税込）

仕様：サイズ‐約長辺 1,000×短辺 750×厚さ 6mm

素材：（表面）ソフトボア2mm、（裏面）フリース

重量：約320g

呪術廻戦 ボディシール

発売日：2021年10月15日

種類数：全7種

価格：各660円（税込）

仕様：サイズ‐縦 130×横 130 mm 以内

素材：紙（シール部分はインキと接着剤のみ）

重量：本体のみ約3g

呪術廻戦 帳風ペーパーガーランド

本体デザイン イメージ

パッケージイメージ

発売日：2021年10月15日

種類数：全1種

価格：1,980円（税込）

仕様：サイズ‐約縦 810×横 1200mm

素材：紙、綿、ポリピプロピレン

重量：約120g

呪術廻戦 カップスリーブ「パンダ」/「五条悟」

発売日：2021年10月15日

種類数：全2種

価格：各1,100円（税込）

仕様：サイズ‐（展開時）約縦 72×横 246×厚さ 2mm、面ファスナー留め

素材：ポリエステル

重量：約10g

※生地への印刷の特性上、毛足の白い根元部分が見える場合がございます。

呪術廻戦 スマホポシェット

発売日：2021年10月15日

種類数：全7種

価格：各2,860円（税込）

仕様：サイズ‐約縦 180×横 130×厚さ 50mm

素材：合成皮革、ポリエステル、亜鉛合金、鉄

重量：約170g

■“呪術廻戦 −OIOI 出張所−”開催概要

【渋谷マルイ】

開催期間：2021年10月15日〜2021年10月31日

開催場所：渋谷マルイ 7F イベントスペース

営業時間：11：00〜20：00

【モレラ岐阜】

開催期間：2021年11月12日〜2021年11月15日

開催場所：1F ローズプラザ

営業時間：10：00〜18：00

【ELM】

開催期間：2021年11月23日〜2021年11月28日

開催場所：2F ELM ホール前ギャラリー

営業時間：10：00〜19：00

※最終日は18：00まで

※「3つの密」を避けるため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽中止・営業時間の変更を行う場合が

ございます。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会