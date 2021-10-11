『呪術廻戦』期間限定ショップで販売される描き下ろしイラストグッズの詳細が明らかに
TVアニメ『呪術廻戦』の催事“呪術廻戦 −OIOI出張所−”がマルイ（OIOI）にて順次開催中。
ウィンドウショッピングをテーマに、描き下ろしイラストを使用した様々なグッズや、特典をご用意しました。10月15日開催のマルイ渋谷から発売となる新商品をご紹介致します。
■購入特典
2,000円（税込）お買上げ毎にオリジナルポストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼント。また、大当たりポストカードを引いたお客さまにはアクリルボード（全1種）をプレゼントいたします。
15,000円（税込）以上お買上げ頂いた方には、集合絵を加えた8種ポストカードコンプリートセットをプレゼント。
大当たり ポストカード
アクリルボード 組み立てイメージ
※ポストカードコンプリートセットには大当たりポストカードは含まれません。
※1会計15,000円（税込）最大8枚（集合絵含む）までのお渡しとなります。
※15,000円（税込）以上お買上げの方はランダムの選択は出来かねます。
■ブロッコリー販売商品
呪術廻戦 アートケット ウィンドウショッピング Ver./パーカーVer.
発売日：2021年10月15日
種類数：全2種
価格：各4,400円（税込）
仕様：サイズ‐約長辺 1,000×短辺 750×厚さ 6mm
素材：（表面）ソフトボア2mm、（裏面）フリース
重量：約320g
呪術廻戦 ボディシール
発売日：2021年10月15日
種類数：全7種
価格：各660円（税込）
仕様：サイズ‐縦 130×横 130 mm 以内
素材：紙（シール部分はインキと接着剤のみ）
重量：本体のみ約3g
呪術廻戦 帳風ペーパーガーランド
本体デザイン イメージ
パッケージイメージ
発売日：2021年10月15日
種類数：全1種
価格：1,980円（税込）
仕様：サイズ‐約縦 810×横 1200mm
素材：紙、綿、ポリピプロピレン
重量：約120g
呪術廻戦 カップスリーブ「パンダ」/「五条悟」
発売日：2021年10月15日
種類数：全2種
価格：各1,100円（税込）
仕様：サイズ‐（展開時）約縦 72×横 246×厚さ 2mm、面ファスナー留め
素材：ポリエステル
重量：約10g
※生地への印刷の特性上、毛足の白い根元部分が見える場合がございます。
呪術廻戦 スマホポシェット
発売日：2021年10月15日
種類数：全7種
価格：各2,860円（税込）
仕様：サイズ‐約縦 180×横 130×厚さ 50mm
素材：合成皮革、ポリエステル、亜鉛合金、鉄
重量：約170g
■“呪術廻戦 −OIOI 出張所−”開催概要
【渋谷マルイ】
開催期間：2021年10月15日〜2021年10月31日
開催場所：渋谷マルイ 7F イベントスペース
営業時間：11：00〜20：00
【モレラ岐阜】
開催期間：2021年11月12日〜2021年11月15日
開催場所：1F ローズプラザ
営業時間：10：00〜18：00
【ELM】
開催期間：2021年11月23日〜2021年11月28日
開催場所：2F ELM ホール前ギャラリー
営業時間：10：00〜19：00
※最終日は18：00まで
※「3つの密」を避けるため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。
※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽中止・営業時間の変更を行う場合が
ございます。
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会