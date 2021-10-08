コロナワクチン1.2億回分の追加供給へ、米ファイザーと厚労省が契約

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［東京　８日　ロイター］ - 厚生労働省は８日、１億２０００万回分の新型コロナワクチンの追加供給を２０２２年１月から受けることで、米製薬大手ファイザーと契約を締結したと発表した。契約日は７日。