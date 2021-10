1ヶ月で50万個売れた“チューリップローズ”の新作モンブランに、東京初進出のフルーツサンド店も！ 最新スイーツ3選

オープン1ヶ月で50万個を販売した「TOKYOチューリップローズ」の秋を彩る新作スイーツから、東京に初進出した「Fruits Garden 新SUN」のグランドオープンまで、今週も見逃せないスイーツ情報をお届け!

〈今週のマストイートスイーツ〉

1. オープン1ヶ月で50万個を販売! 「TOKYOチューリップローズ」から秋を彩る新作スイーツが登場

「TOKYOチューリップローズ」より、実りの秋を彩る新作スイーツが登場。「チューリップローズ モンブラン」を期間限定で販売する。

オープン1ヶ月で50万個を販売し、“かわいすぎるスイーツの花園”として人々を魅了し続ける「TOKYOチューリップローズ」。そんなスイーツブランドのシェフの金井理仁氏が新たに完成させた商品の主役は、秋の味覚の代表・栗。

“本格感のあるベーシックなモンブラン”をテーマに誕生した「チューリップローズ モンブラン」(4個入810円、6個入1,188円)。イタリア産マロンパウダーを練り込み焼き上げたチューリップランドグシャは、香ばしい味わいが特徴。

中に絞り込んだショコラローズは、マロン味のホイップショコラにミルキーホイップショコラを重ね合わせ、なめらかな栗の味わいを表現。ラングドシャとホイップショコラともにマロンの風味を取り入れ、栗づくしの一輪に。

オレンジ×グリーンの秋らしい色味を用いた限定パッケージも華やかさ満点。全国の店舗(西武池袋店、JR東京駅店、羽田空港第2ターミナル店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、阪急うめだ店)にて販売中だ。

※価格はすべて税込

<店舗情報>

◆TOKYOチューリップローズ 西武池袋店

住所 : 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 B1F 西武食品館

TEL : 03-3981-0111



2. 秋の味覚を贅沢にトッピング! 栗&かぼちゃを使った限定メニューが登場

できたてのドーナツを毎日違うスタイルで楽しめるドーナツファクトリー「日々是ドーナツ」より、新メニューが登場。秋の味覚、栗とかぼちゃを使った2品を、10月末までの期間限定で販売する。

「日々是ドーナツ」は、“国産”、“鮮度”、“地産地消”をキーワードに、地球環境に配慮し、素材や製造にもこだわった“新しいドーナツ”を提供。北海道産小麦粉100%のドーナツ粉に、同じく北海道産の濃厚な牛乳や発酵バター、東京の指定農場で育てられた卵をブレンドして作られる生地は、ふんわりとした食感が特徴だ。

そんな生地をベースにした新作1品目は、ドーナツにマロンクリーム、栗の甘露煮、削ったチョコをトッピングした「マロン」(270円)。素材の甘みを生かした上品な味わいは、まさに大人のドーナツ。

2品目の「パンプキン」(270円)は、生地にかぼちゃを混ぜ込んだケーキドーナツ仕立て。色鮮やかなかぼちゃクリームを飾り、アクセントにピスタチオを加えた贅沢な一品。

ほかにも「プレーン」(129円)、「黒豆きな粉」(140円)、「シナモンシュガー」(140円)、「チョコカカオニブ」(172円)、「抹茶ホワイト」(172円)などバラエティに富んだ定番メニューとともに販売中だ。

今だけしか味わえない季節限定のドーナツで、秋の味覚を存分に堪能してみてはいかが?

<店舗情報>

◆日々是ドーナツ

住所 : 東京都板橋区徳丸2-1-7 日々是君想

TEL : 03-6906-9611



3. 東京初進出! 佐賀発のフルーツサンド店「Fruits Garden 新SUN」が三軒茶屋にオープン

佐賀県に2店舗、福岡県に3店舗を展開する「Fruits Garden 新SUN」が東京初進出。9月16日、「Fruits Garden 新SUN 三軒茶屋店」がグランドオープンした。

全国より厳選したフルーツを最高の状態で提供する「Fruits Garden 新SUN」。同じ産地・種類のフルーツの使用は、7〜10日前後のみ。

佐賀本店のフルーツパーラーで長年に渡り試行錯誤して完成したクリームは、季節やフルーツに合わせて硬さを調整。パンはしっとり感を重視し、フルーツは種類によってカットを変えるなど、こだわり抜いた製法で丁寧に作り上げる。

オープン時の注目商品は、ほとんど市場に出回ることのない希少な静岡県産を使った「クラウンメロン」(680円)と、糖度20度にも及ぶ山梨県八代産の「シャインマスカット」(680円)。

そのほか「チョコバナナ」(400円)、「ミックスフルーツ」(480円)、「温室みかん」(580円)、「2種のキウイフルーツ」(580円)、「柿レアチーズ」(480円)、「和梨」(580円)などの豊富なラインアップより、毎日12種類以上を取り揃える。

旬なフルーツを最高の状態で使用したフルーツサンドを、この機会に味わってみてはいかが?

<店舗情報>

◆FRUITS GARDEN 新SUN 三軒茶屋店

住所 : 東京都世田谷区太子堂4-20-4 shallows 1F

TEL : 03-5432-9106



文:中西彩乃 写真:お店から

