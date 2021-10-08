¡Ö¥×¡¼¤µ¤ó¤Î¶¶¡×¶¥Çä¡¢2000Ëü±ß¤ÇÍî»¥ ±Ñ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û±Ñºî²ÈA¡¦A¡¦¥ß¥ë¥ó¡ÊA. A. Milne¡Ë¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡ÊWinnie-the-Pooh¡Ë¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¶¶¤¬¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢Í½ÁÛ²Á³Ê¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ë13Ëü1625¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2000Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£±Ñ¶¥Çä²ñ¼Ò¥µ¥Þ¡¼¥º¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡ÊSummers Place Auctions¡Ë¤¬7Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Íî»¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÆîÉô¥¢¥·¥å¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÊAshdown Forest¡Ë¤Ë¤¢¤ë¶¶¡£1907Ç¯¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢²Í¤±ÂØ¤¨¤ä½¤Éü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤â¤È¤Ï°ã¤¦Ì¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºîÃæ¤Ç¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥×¡¼¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿Í·¤Ó¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¥×¡¼ËÀÅê¤²¶¶¡ÊPoohsticks Bridge¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¼¹É®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÃæ¤Ë¤â¥×¡¼¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥ë¥ó»á¤ÎÂ©»Ò¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¡ÊChristopher Robin Milne¡Ë¤µ¤ó¤Ï1920Ç¯Âå¡¢¤³¤Î¶¶¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¶¶¤Ï¡¢E¡¦H¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¡ÊE. H. Shepard¡Ë»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÁÞ³¨¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¶¥Çä¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÆþ»¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃÏ¸µ¤Îµ®Â²ÃËÀ¤¬Íî»¥¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤¬¸¡±Ü¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¡¦E¡¦H¡¦¥·¥§¥Ñ¡¼¥É»á¤ÎÀïÁè²è¡¢±Ñ¹ñ¤Ç½é¸ø³« ¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×ÁÞ³¨²è²È
¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ÎÌ¤¸ø³«¥Æ¡¼¥×¡¢650Ëü±ß¤ÇÍî»¥ ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯