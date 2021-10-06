¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÊÆ°åÎÅ¥É¥é¥Þ»Ë¾åºÇÄ¹¥í¥ó¥°¥é¥ó¤òµÏ¿Ãæ¤Î¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡Ù¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï9·î¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó18¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Êª¸ì¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤ÎÂçÉÂ±¡¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°å»Õ¤¿¤Á¤Î¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ³Æ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£¤¹¤Ç¤Ë18¥·¡¼¥º¥ó¡¢380ÏÃ¤ò±Û¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JustJared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ç±é¤Î¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ý¥ó¥Ô¥ª¤â¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤¬¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¡£¤À¤±¤É¡¢º£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¡¦¥ô¥§¥ë¥Î¥Õ¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØAt Home with the Creative Coalition¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Î7¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ö¤Ë¡¢¿´¤ËÉâ¤«¤ó¤À¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ë¥·¥ç¥ó¥À¡Ê¥é¥¤¥à¥º¡Ë¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ø¥·¡¼¥º¥ó8¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¡×¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤À¤±¤Éº£¡¢¥·¡¼¥º¥ó8¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë²á¤®µî¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó18¤è¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀè¹Ô¤¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ËèÇ¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËèÇ¯¡¢º£Ç¯¤¬¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬Éâ¤«¤Ö¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤â¤·º£Ç¯¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿È¤Ë¶Ã¤¤Î»ö·ï¤¬¼¡¡¹¹ß¤ê¤«¤«¤ë¡¢Àè¤Î¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¥¡¼¤Î¤è¤¦¤À¡£