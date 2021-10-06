¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¥¸¥ã¥º±éÁÕ¹àÌÜ¤¬¡Ö¼ºÎé¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÊªµÄ ¥×¥í¤Î±éÁÕ²È¤ò¡Ö²»³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ò²ð
¡¡10·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÆÃÈÖ¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ»þ¤Ë½Ð¤¿¤¢¤ë°ì¸À¤¬¡Ö¼ºÎé¤Ç¤Ï?¡×¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö¹âµéÉÊ¡×¤È¡Ö°ÂÊª¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÌäÂê¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¡×¡ÖÉáÄÌ·ÝÇ½¿Í¡×¡ÖÆóÎ®·ÝÇ½¿Í¡×¤È³ÊÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸½ºß¤ÏÀµ·î¤È½Õ¡¢½©¤ÎÈÖÁÈ²þÊÑ´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡>>¡Ø³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¾¾ºäÅíÍû¡¢ÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÉÔÀµ²ò ¡Ö¥Þ¥°¥í¹¥¤±³¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÎÀ¼¤â<<
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÈ×¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥º¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¡£¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤Ê¤É7¼ïÎà¤Î³Ú´ï¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í±éÁÕ²È¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë°ìÎ®³Ú´ï¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿±éÁÕ¤ÏA¡¢B¡¢C¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤À¤±¡£3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤«¤é°ìÎ®³Ú´ï¤Î¤ß¤Î±éÁÕ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡A¤Ï°ìÎ®³Ú´ï¤ò¥Õ¥ëÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢B¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Çºî¤é¤ì¤¿³Ú´ï¤¬4¼ïÎàÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£C¤Ë¤Ï4¼ïÎà¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½³Ú´ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¼(¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹)¤¬1¼ïÎà¤Þ¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¸¥ã¥º¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¡¢²»³ÚÌäÂê¤¬¶ì¼ê¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥¤¥ºÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¤ËÄ«ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ò¥í¥ÉÊâÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬È¯¤·¤¿°ì¸À¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥É¥¢¥Ê¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î³Ú´ï¤ò¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í´Ö¤ÎÀ¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿±éÁÕ¤ò¡Ö¤â¤Ï¤ä²»³Ú¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î³Ú´ï¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¡×¡Ö(¿Í´Ö¤ÎÀ¼¤Ï)²»³Ú¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ËÂÐ¤·¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î³Ú´ï¤Ï¼ºÎé¤Ç¤Ï?¡×¡Ö¥×¥í¤Î±éÁÕ²È¤¬±éÁÕ¤¹¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê³Ú´ï¤Ç¤â¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤Ï?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¡Ö¿Í´Ö¤ÎÀ¼¡×¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëAFRA»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï²»³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¡ÖAFRA¤µ¤ó¤Î±éÁÕ¤ò²»³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¼ºÎé¡×¡Ö²»³Ú¤Ø¤ÎËÁÆÂ¤À¤í¡×¡ÖÁÇ¿Í¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¥×¥í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤½¤Î¾Ò²ð¤Ï¼ºÎé¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡¡¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¡Ö²»³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ÏÂæËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ò¥í¥É¥¢¥Ê¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö´ÊÃ±¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥²¤Î¤¢¤ë¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£