ÊÆ¡¡¶µ»Õ¤é¹³µÄ¥Ç¥â¡ÄÀÜ¼ïµÁÌ³²½¤ËÈ¿ÂÐ
´¶À÷¼Ô¤Î¿ô¤¬£´£³£°£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¶µ°é¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¶µ»Õ¤Ê¤É¿ôÉ´¿Í¡£¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ÎµÁÌ³²½¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Î¥³¥í¥Ê¤ò¤á¤°¤ëºÇ¿·¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¡À¯ÉÜ¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¡È¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Á°¤è¤ê¹â¤Þ¤ë¡ÉÄ´ºº
¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¡´¶À÷¼Ô£±£¹Ëü£±£µ£¹£¹¿Í¡¡»à¼Ô£¸£¶£±¿Í¡¡ÊÆ¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç¡¡£¶Æü¸á¸å£µ»þ¡Ë
£±£¹Ëü¿Í°Ê¾å¤¬´¶À÷¤·¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤Î¤ª¤è¤½£¶£·¡ó¤¬¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¡¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÎ¨£¶£·¡¥£°£²¡ó¡¡¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë
Àè·î¡¢´¶À÷¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸½ºß¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢À¤³¦°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀä·Ê¡¢¥Õ¥£¥è¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï´×¸ÅÄ»¡£°ÊÁ°¤ÏÇ¯´Ö£±£´Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀµÒÂ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´Ñ¸÷¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÁ¥Ä¹
¡Ö´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ï¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¡£°ÊÁ°¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
¤·¤«¤·¡¢¼ýÆþ¤¬¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ç¤â¡¢À¯ÉÜ¤«¤é¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÁ¥Ä¹
¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¾õ¶·¤¬¸µ¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¡¢½¾¶È°÷µëÍ¿¤äÆü¡¹¤Î±¿±ÄÈñÍÑ¤Ê¤É¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¤»þ´ü¤Ç·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£¥ª¥¹¥íÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍêÅÙ¤¬¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯Á°¤è¤ê¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¹ñÌ±
¡ÖÅÝ»º¤·¤¿²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¹ñ¤è¤ê¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¢£¥¢¥á¥ê¥«¡¡¶µ»Õ¤é¹³µÄ¥Ç¥â¡ÄÀÜ¼ïµÁÌ³²½¤ËÈ¿ÂÐ
¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡¡´¶À÷¼Ô£´£³£¹£´Ëü£¸£°£±£±¿Í¡¡»à¼Ô£·£°Ëü£µ£±£¹£´¿Í¡¡ÊÆ¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç¡¡£¶Æü¸á¸å£µ»þ¡Ë
´¶À÷¼Ô¿ô¤¬£´£³£°£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡£»à¼Ô¿ô¤Ï£·£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤ÏÄÉÅé¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌÌ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿Çò¤¤´ú¡£¤½¤³¤Ë¤Ïµ¾À·¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°¦¤¹¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï£´Æü¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤º¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÂÎ¤À¡ª»ä¤ÎÁªÂò¤À¡ª¡×
¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ÎµÁÌ³²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¶µ°é¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¶µ»Õ¤Ê¤É¿ôÉ´¿Í¡£
ÊÝ°é»Î
¡ÖÃ¯¤â¤¬¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢·è¤á¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿¦°÷¤ª¤è¤½£±£µËü¿Í¤Ë¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥í¥·¥¢¡¡´¶À÷³ÈÂçÂ³¤¯¡¡À¯ÉÜ¤ÏÀÜ¼ï¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤â¡Ä
¡Ê¥í¥·¥¢¡¡´¶À÷¼Ô£·£µ£²Ëü£´£´£¶£µ¿Í¡¡»à¼Ô£²£°Ëü£·£¹£³£²¿Í¡¡ÊÆ¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç¡¡£¶Æü¸á¸å£µ»þ¡Ë
Îß·×¤Î´¶À÷¼Ô¤¬£·£µ£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢´¶À÷³ÈÂç¤¬Â³¤¯¥í¥·¥¢¡£¿·µ¬»à¼Ô¿ô¤¬¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¹ß²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥¹¥¯¥ï¤Î½»Ì±
¡Ö¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£´¶À÷¤¬³ÈÂç¤¹¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤³£±½µ´Ö¤Î»à¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½£¶£°£°£°¿Í¡£
¡Ê¥í¥·¥¢¡¡£³Æü¡¡£±½µ´Ö¤Î»à¼Ô£µ£¹£³£´¿Í¡¡ÊÆ¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç¡Ë
£Á£ÐÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¤Ï¡¢É÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë´µ¼ÔÁ´°÷¤ËÂÐ¤·¡¢£Ð£Ã£Ò¸¡ºº¤Ë²Ã¤¨¡¢¿×Â®¤Ë·ë²Ì¤¬¤ï¤«¤ë¹³¸¶¸¡ºº¤âµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢º£·î£±£±Æü¤Þ¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¼ø¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÊóÆ»´±
¡ÖÁ´¹ñÌ±¤Ë¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ì¿¤òµß¤¦Í£°ì¤ÎÊýË¡¤À¡×¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ø¤ÎÉÔ°Â´¶¤äÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÀÜ¼ï¤ò¤¿¤á¤é¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£