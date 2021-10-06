¸¤»ôµ®¾æ¡¢ÆüËÜÇÀ¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò³Ø¤Ö¡ª¡¡¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÇÀ²È¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¤Ç¾¾Â¼º»Í§Íý¤È¶¦±é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¤¬¡¢10·î23Æü16»þÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÇÀ²È¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£½÷Í¥¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç±é¤Î¡Ö¸¤»ôµ®¾æ¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÎÇÀ¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯9·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃÏ°èÁÏÀ¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈª¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤¹¤ë¡£in ¹âºê¡Ù¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ´ë²è¤È¤Ê¤ë¡ÈÃÏ°èÌ©Ãå·ÏÇÀ¶È¥É¥é¥Þ¡É¡£¹âºê»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë»ÔÌò½ê¤ÎÇÀÎÓ²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤È¡Èº£¡É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤äÃÏ¸µÌîºÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Î»ý¤Ä²ÝÂê¤ä²ÄÇ½À¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤Î¸¤»ô¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¹âºê¤Î¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢Åìµþ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤òÂà¿¦¤·U¥¿¡¼¥ó¤·¡¢¹âºê»ÔÌò½ê¤ÎÇÀÎÓ²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë26ºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿ÊÆ£Í¥ÌïÌò¡£¸¤»ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÇÀ¶È¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿ÊÆ£¤È¤¤¤¦ÃË¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤¨¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÀ¶È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¿Í´Ö¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸¤»ô¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢Åìµþ¤«¤é±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤¹âºê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¿·¤¿¤ËÇÀ²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô¡¦¿ÎÅÄÎÃ»ÒÌò¤Ç¸¤»ô¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢7·î¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿¾¾Â¼¡£JA¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ªÊÆ¾ÃÈñ³ÈÂç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»ö¤â¤¢¤êº£ºî¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¾¾Â¼¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÊª¤¬ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¤Ê¤¬¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¹âºê»Ô¤òÉñÂæ¤ËÄÁ¤·¤¤ºîÊª¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥®¡¼¡¢ÃæÅçÊâ¡¢¹â¶¶¤Ò¤È¤ß¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÇÀ²È¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ10·î23Æü16»þÊüÁ÷¡£