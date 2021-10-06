¡Ø²¿¿©¤Ù¡ÙÆâÌîÀ»ÍÛ¡¢À¾Åç½¨½Ó¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¼«»£¤ê±ÇÁü¤Ë¼«¿®¡ª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¤ÈÆâÌîÀ»ÍÛ¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡×¡Ù´°À®Êó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢µþÅÔ¤Î³¹Ãæ¤Ç¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼«»£¤ê¥·¡¼¥ó¤Ï´ÆÆÄ¤«¤é¤Û¤Ü´ÝÅê¤²¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô815ËüÉô¡ÊÅÅ»ÒÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î·à¾ìÈÇ¡£ÊÛ¸î»Î¤Îäª»ËÏ¯¡ÊÀ¾Åç¡Ë¤ÈÈþÍÆ»Õ¤ÎÌð¿á¸Æó¡ÊÆâÌî¡Ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹½ÐÍè»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¡¢Ãæ¹¾ÏÂ¿Î´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔÎ¹¹Ô¤Ç»ËÏ¯¤È¸Æó¤¬¥é¥Ö¥é¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£À¾Åç¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ª¸ß¤¤¤¬¼«»£¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤ÜËÍ¤é¤Ë´ÝÅê¤²¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÌî¤â¡ÖËÜÅö¤Ë´ÝÅê¤²¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÄÉ¿ï¡£Ãæ¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆâÌî¤µ¤ó¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ»£¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤È±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÆó¿Í¤À¤±¤ÇµþÅÔ¤Î³¹¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÌî¤Ï¡¢¼ÂºÝ¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤â»Ø¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¥À¥á½Ð¤·¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆâÌî¤Ï¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤¬¾¯¤Ê¤¯»£±Æ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖËÍ¤Ï¸Æó¤ÎÊ±Áõ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢À¾Åç¤µ¤ó¤¬¥·¥í¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¿Í¤ÈµþÅÔ¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÀ¾Åç¤µ¤ó¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÆâÌî¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ï¸Æó¤ÎÊý¤¬²µ½÷¿´Ã´Åö¤Ç¡¢¼»ÅÊ¤Ê¤É¤Ï¸Æó¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥·¥í¤µ¤ó¤¬¼»ÅÊ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£Â³¤±¤ÆÆâÌî¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÀ¾Åç¤µ¤ó¤¬¼»ÅÊ¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¾Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È°¦¤¢¤ë´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢À¾Åç¤â¡Ö²Ä°¦¤¤ÃË¤Î»Ò¡Ê¾¾Â¼±é¤¸¤ëÅÄÞ¼¡Ë¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤Ç¼»ÅÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡¢·à¾ìÈÇ¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿ËÜºî¡£ÆâÌî¤Ï¡Ö¸¶ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¼Â¼Ì¤ò´Ñ¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö±Ç²è¤À¤«¤é¤Èµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Æü¾ï¤Î¹¬¤»¤ä¡¢Á¡ºÙ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£À¾Åç¤â¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±Ç²è¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê°ëÉôÀµÏÂ¡Ë
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡×¡Ù¤Ï11·î3Æü¤è¤ê¸ø³«