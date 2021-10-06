âÃ»Ò¤µ¤Þ¡Ö¿´¤ÎÉÔÄ´¡×Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡Ä¡È°¦¾ð¿¼¤¤ÊúÍÊ¡É¤â¡Ä¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤À30Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
FNNµ¼Ô¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥Í¥¿¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¼èºàÉô ¥Í¥¿¥×¥ì¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¼Ò²ñÉô¡¦µÜ粼ÀéºÐµ¼Ô¤¬¡Ö¼êÏÃ¤äÍ¥¤·¤¤ÊúÍÊ¡ÄâÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î¸øÌ³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
âÃ»Ò¤µ¤Þ¡È¿´¤ÎÉÔÄ´¡É¤ÈÁá´ü·ëº§¤ÎÍýÍ³
¼Ò²ñÉô¡¦µÜ粼ÀéºÐµ¼Ô¡§
10·î1Æü¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ10·î26Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ä¼¼ÅÁÅý¤Îµ·¼°¡¦·ëº§¼°¡¦ÈäÏª±ã¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë°ì»þ¶â¤â¼Âà¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µÜÆâÄ£¤«¤éÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¤ÎÆü¼è¤ê¤ò·è¤á¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î¿´¤ÎÉÔÄ´¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤ä¾®¼¼¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤òÄ¹´ü´Ö·«¤êÊÖ¤·ÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÊ£»¨ÀPTSD¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì°Ê¾åº£¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬ÂÑ¤¨Æñ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÁá´ü¤Î·ëº§¤Ø¤ÈÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÌ¤ë¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÈðëîÃæ½ý¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÊý¤Ç¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢·ëº§¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤Æ¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÊâ¤Þ¤ì¤¿30Ç¯¤Î»Ñ¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î¤´¸øÌ³¤ÏÌî´ÖÇÏ¤ÎÂ£Äè¼°
¼Ò²ñÉô¡¦µÜ粼ÀéºÐµ¼Ô¡§
¤Þ¤º¤Ï¡¢¸øÅª³èÆ°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2008Ç¯4·î¹â¹»2Ç¯À¸¤Îº¢¤Ç¤¹¡£¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî´ÖÇÏ¤ÎÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ°ì¿Í¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤¿¸ø¼°¤Ê¹Ô»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·É½¾ð¤¬¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Æ°Êª¹¥¤¤ÊÉã¡¦½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤È¤Æ¤â´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤ÇÇÏ¤Ë±Â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÙ¤Ï2011Ç¯11·î½é¤á¤Æ¤Î³û¾ì¤Ç¤ÎÀÜÂÔ¤Ç¤¹¡£
âÃ»Ò¤µ¤Þ¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ»¤¬¤ªÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬½é¤á¤Æ¤Î¹Ô»ö¤Ê¤Î¤ÇÎ¾¿Æ¤«¤é¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¹ñ¤ÎÂç»È¤È±Ñ¸ì¤Ç¸òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8Ç¯¸å¤Î2019Ç¯12·î¡¢º£ÅÙ¤ÏËå¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬³û¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿ºÝ¤ËâÃ»Ò¤µ¤Þ¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÂ¦¤Ë²ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ï2014Ç¯8·î¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¼êÏÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯8·î¡¦¼êÏÃ¥¹¥Ô¡¼¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÎâÃ»Ò¤µ¤Þ¡§
»ä¤Ï¸½ºß¼êÏÃ¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¼êÏÃÄÌÌõ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êì¡¦µª»Ò¤µ¤Þ¤Î±Æ¶Á¤Ç¼êÏÃ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À½é¿´¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢°§»¢¤ÎËÁÆ¬¤ÈºÇ¸å¤Ë¼êÏÃ¤ò»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¸¶¹Æ¤ò°ìÅÙ¤â¸«¤Ê¤¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈµÒÀÊ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é°§»¢¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÆ£°½»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Õ¤È¼«Á³¤Ë½Ð¤ë¾Ð´é¤È¤«¤«¤é¤ââÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªÉãÍÍ¤ªÊìÍÍ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÍè¤¿¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
³°¹ñ¤Ç¤ÏÉ½¾ðË¤«¤Ë¤´¸òÎ®
¼Ò²ñÉô¡¦µÜ粼ÀéºÐµ¼Ô¡§
2015Ç¯11·î¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊýË¬Ìä¤ÇÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤ÎÆüÍÑÂÝ¤ÎÎ¤¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ë¼êÆþ¤ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎÂÝ¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¿´¤µ¤ì¤¿âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î²Î²ñ»Ï¤Ç¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤òÏÂ²Î¤Ç±Ó¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËâÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î²ÎÈê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æâ¿Æ²¦¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Î²ÎÈê¤Ï¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÏÂ²Î¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¹¤¬¤ê¤·¡¡ÂÝ¤ÎÎÐ¤Î¡¡¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¡¿Í¡¹¤Î¤³¤á¤·¡¡»×¤ÒÅÁ¤Ï¤ë
¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ³°¹ñ¤â¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¿¶¤êÂµ»Ñ¤ÇÃæÊÆ¡¦¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¼çºÅ¤ÎÃë¿©²ñ¤Ç³°¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯12·î¡¦¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Ç¤ÎâÃ»Ò¤µ¤Þ¡§
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Î¾¹ñ¤Î¸òÎ®¤ÈÁê¸ßÍý²ò¤¬¾Íè¤Ë¸þ¤±¡¢°ìÁØ²Ö³«¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥Á¥ã¥¹¡¦¥°¥é¥·¥¢¥¹¡Ê¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë
ÂçÅýÎÎ¤òÉ½·É¤·¤ÆÅ·¹ÄÊÅ²¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³°¹ñË¬Ìä¤ÎÆüÄø¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¶ÛÄ¥¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ²¡¹¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤òË¬Ìä¤·¡¢ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¡Ö¤«¤´¤á¤«¤´¤á¡×¤ÎÍ·¤Ó¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯9·î¡¦¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ç¤ÎâÃ»Ò¤µ¤Þ¡§
¡Ö¤«¤´¤á¤«¤´¤á¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£
³°¹ñË¬Ìä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤³¤È¤Ð¤ÎÆâÍÆ¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ù¤¤«¤ò¤È¤Æ¤â»öÁ°¤Ë¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ÅØÎÏ²È¤Î°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³°¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤è¤ê¤â¤è¤êÉ½¾ðË¤«¤Ë¸òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯6·î¡¢º§ÌóÊóÆ»Ä¾¸å¤Ë¥Ö¡¼¥¿¥ó¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£Ì±Â²°áÁõ¥¥é¤òÃå¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê¹ñµ»¤ÎµÝµ»¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¤«¼ºÇÔ¤ò¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤µ¤ì¤Æ°ÂÅÈ¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯É½¾ðË¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
2019Ç¯7·î¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£µÔÂÔ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Æ¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢ºÇ¸åµ¢¤êºÝ¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¶¡¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤é¤ì¤Æ¡¢°¦¾ð¿¼¤¤°ìÌÌ¤â¤ª¸«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£°½»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼«Á³¤ÈÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ò²ñÉô¡¦µÜ粼ÀéºÐµ¼Ô¡§
¿´¤«¤é¸òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¿¿Ùõ¤Ë²Ì¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¼Ò²ñÉô¡¦µÜ粼ÀéºÐµ¼Ô¡§
¤ªÂåÂØ¤ï¤ê¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢Éã¡¦½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î¸øÌ³¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯10·î¡¢°ñ¾ë¹ñÂÎ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤ÇÅ·¹ÄÇÕ¤È¹Ä¹¡ÇÕ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¤ª»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¤È¤Æ¤â¸ü¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤´Î¾¿Æ¤Ï¡¢³Ø¶È¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ï¸øÌ³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸øÌ³¤Ç¤Î»Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ëº§¤Ç¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤´¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ò¿¿Ùõ¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
½»ÅÄÍµ»ÒÊÛ¸î»Î¡§
¤ä¤Ï¤ê¹ÄÂ²¤Î¿ô¤¬º£¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¡¦µª»Ò¤µ¤Þ¤¬ÂçÊÑ¤´Â¿Ë»¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ªÊìÍÍ¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÍª¿Î¤µ¤Þ¤È¤¤¤¦º£¸åÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëÊý¡¢Ç¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÄï¤µ¤ó¤Ë°¦¾ð¿¼¤¯²Â»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë°¦¾ð¿¼¤¯ÀÜ¤·¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¸øÌ³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¤¼¤Ò¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£°½»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿´¤«¤é´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×10·î6ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë