À¸¸å2¥«·î¤ÎÃË»ù¡¢¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤é¤ì½ÅÂÎ¡¡½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÉãÂáÊá
¡¡À¸¸å2¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¤ò¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©·ÙÂç»Ò½ð¤Ï6Æü¡¢Éã¿Æ¤ÇÆ±¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô³°Ìî¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢ËÙ¹¾¹°µ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤ò½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÃË»ù¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢ËÙ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¯¤ó¡¢¤¤¤ä¡×µÔÂÔ»à3ºÐ¡¢ºÆ»°SOS
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢5Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢Âç»ÒÄ®¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢Ãó¼ÖÃæ¤Î¥ï¥´¥ó¼ÖÆâ¤ÇÃË»ù¤òºÂÀÊ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë½¹Ô¸å¤ËÃË»ù¤ÎÍÆÂÎ¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÙ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÈºÊ¤¬Æ±Ä®Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢Å¾±¡Àè¤Î¿å¸Í»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¡£¡Ú¿¹±Êµü¡Û