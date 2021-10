¡Úº£·î¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥¢¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¾¯½÷¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤ä¡Ø¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¥·¡¼¥º¥ó10¤Ê¤É¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï¡ª

数々の動画配信サービスが乱立する時代となったが、店舗で実際に見かけたDVDを手に取りそれを借りる楽しさ、宅配レンタルが届くまでの待ち遠しさを新鮮に感じる人も多いだろう。そこで、海外ドラマNAVIでは毎月レンタルが開始されるドラマシリーズの中からおすすめをご紹介! 10月は『アンという名の少女』シーズン1や『ウォーキング・デッド』シーズン10など人気シリーズが続々登場する。

今月レンタルが始まる海外ドラマは以下の通り。

■10月1日(金)



『アンという名の少女』シーズン1

カナダのCBC局とNetflixが共同製作したドラマシリーズ



身寄りのない少女アン(エイミーベス・マクナルティ)がさまざまな困難や課題に立ち向かいながら、自分の居場所を求めて懸命に生きる愛と青春の物語。美しいプリンスエドワード島の景色と共に、アンを引き取るマシューとマリラ、そして"腹心の友"ダイアナや、アンにとって運命の人となるギルバートら、お馴染みのキャラクターも登場する。

■10月6日(水)



『フレイザー家の秘密』

ヒュー・グラント&ニコール・キッドマンが初共演を果たした米HBOの心理サスペンスドラマ



臨床心理士グレイス・フレイザー(ニコール)は、医者で夫のジョナサン(ヒュー)、私立の名門校に通う息子ヘンリー(ノア・ジュープ『ワンダー 君は太陽』)と夢に描いた生活を送っていた。だが、誰もが憧れるそんな一家の生活は、突然起きた謎めいた美女エレナ(マティルダ・デ・アンジェリス『レオナルド 〜知られざる天才の肖像〜』)の殺害事件をきっかけに崩れていく...。

ドナルド・サザーランド(『アド・アストラ』)やエドガー・ラミレス(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)、ノーマ・ドゥメズウェニ(『メリー・ポピンズ リターンズ』)らが出演。『バード・ボックス』のスサンネ・ビアがメガホンをとる。

■10月8日(金)



『ウォーキング・デッド』シーズン10(Vol.9〜11)

米AMCの大人気サバイバル・パニックドラマ



今回レンタルが開始するシーズン10前半では、"囁く者(ささやくもの)"のリーダー、アルファ(サマンサ・モートン『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』)との対⽴が本格化。アルファの仕掛けた罠によってダリル(ノーマン・リーダス)やキャロル(メリッサ・マクブライド)たちが窮地に陥る展開に。果たして彼らは、この窮地からいかにして抜け出すのか――。

■10月8日(金)



『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン5(Vol.1〜4)

『ウォーキング・デッド』のスピンオフドラマ。本家とのクロスオーバーにも注目!



ローガンという男に救いを求められたアリシア、アルシア、ジョン、ジューン、モーガン、ルシアナの飛行機は不時着し、ルシアナは重傷を負ってしまう。彼らは高放射線の標識を見かけ、子どもたちに救われ...。

前シーズンから、オリジナルシリーズでもおなじみの武術の使い手モーガン(レニー・ジェームズ)が仲間に加わっている。さらに今シーズンには、行方不明になっていたあるキャラクターがカムバックする。

■10月8日(金)



『トレッドストーン』

『HEROES/ヒーローズ』クリエイターが手掛けるスパイアクションドラマ



マット・デイモンの代表作としても人気の高い『ボーン』シリーズのドラマ化。人間を究極の兵器に作り変えるCIAの"トレッドストーン計画""ブラックブライアー計画"が、ジェイソン・ボーンに阻止されるよりずっと前、1973年の東ベルリン。CIAのジョン(ジェレミー・アーヴァイン『戦火の馬』)はKGBに捕まり、洗脳で暗殺者を生む実験の被験者にされるが、なんとか研究施設から逃亡する。

『ボーン』シリーズのファンは勿論、スパイ・アクションものとして本作からでも充分に楽しめる。リアル重視の撮影による格闘シーンや、マーシャルアーツ系アクション、過激な銃撃戦の迫力が大きな見どころ。

■10月13日(水)



『BATWOMAN/バットウーマン ザ・ニュー・パワー』

バットマンが消えたゴッサム・シティを舞台に繰り広げられるDCドラマ『BATWOMAN/バットウーマン ザ・ニュー・パワー』のシーズン2



ケイト・ケインが失踪し、ケイトの父ジェイコブや仲間のルーク・フォックスは彼女を捜していた。メアリー・ハミルトンは家族の失踪事件に直面し、ソフィーは愛する人に本心を伝えられなかったことで苦悩していた。そして、アリスは自分の復讐を何者かに邪魔されたことに激怒していた。一方、25歳のホームレスのライアン・ワイルダーは偶然バットスーツを発見する。ライアンはそのスーツを鎧として使い、ゴッサムの街へ繰り出し...。

本作では、DCファンにはおなじみのヴィランが多数登場する。映画『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』からブラックマスクが姿を見せ、ゴッサム・シティに"スネーク・バイト"として知られる危険な新薬をバラまき、支配力を強化する。また、連続殺人鬼ビクター・ザーズも登場し、バットウーマンの前に立ちはだかる。(海外ドラマNAVI)

