»ö¸ÎÁõ¤¤½ÇÉã¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡¡²ñ¼ÒÌò°÷¤òÂáÊá¡¡º¾µ½ÍÆµ¿¤Ç¤âÁÜºº
¡¡Ê¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç2021Ç¯4·î¡¢¼Ö¤Î»ö¸Î¤òÁõ¤Ã¤Æ½ÇÉã¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï6Æü¡¢½ÇÉã¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤Ç½»½êÉÔÄê¡¢¾¾À®±Ñ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£½ÇÉã¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»àË´¸å¡¢¾¾À®ÍÆµ¿¼Ô¤¬1000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸©·Ù¤Ï6Æü¡¢¤¦¤¤Ï½ð¤ËÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢¾¾À®ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊÝ¸±¶âÌÜÅª¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÁ´ÍÆ²òÌÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Î²»À»ö·ïÈï³²¼Ô¤¬½é¹ðÇò¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤¼½±¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡×
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï21Ç¯4·î1ÆüÌë¡¢¤¦¤¤Ï»ÔÉâ±©Ä®¤Î¹ñÆ»210¹æ±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÊÄÅ¹¤·¤¿°û¿©Å¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò½ÇÉã¤ÎÀ¾Â¼°ìÉÒ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ64ºÐ¡Ë¤ÎÂÎ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢Ê£¿ô²ó¤Ò¤¤¤Æ³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©·Ù¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸©·ÙÁÜºº1²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï4·î2Æü¸áÁ°6»þ46Ê¬¤´¤í¡¢¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¶á¤¯¤Î½»Ì±¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¼Ö¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ï²ûÃæÅÅÅô¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÏÀ¾Â¼¤µ¤ó¤Î½êÍ¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼Ö¤Î½¤ÍýÃæ¤Ë¸í¤Ã¤Æ²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¤Ò¤«¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äÉÕ¶á¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸½¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¾¾À®ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤Ï¾¾À®ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿¸å¤Ë1000Ëü±ß°Ê¾å¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸©·Ù¤Ï»ö¸Î¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ÆÀ¾Â¼¤µ¤ó¤ò¼Ö¤Ç¤Ò¤¤¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¡£¾¾À®ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤â·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸±¶ÈÌ³¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÊÝ¸±¶âÌÜÅö¤Æ¤Î»ö·ï¤È¤ß¤Æº¾µ½ÍÆµ¿¤Ç¤âÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¾¾À®ÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤ÎÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ë¤Ï6Æü¸áÁ°11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤¬ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ä¥«¥Ð¥ó¤ò¼ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾¾À®ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸©·Ù¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÀõÌî¹§¿Î¡¢º´Æ£ÎÐÊ¿¡¢ÄÔËÜÃÎÂç¡Û