¡Ø¥Æ¥ó¡¦¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¥´¡¼¥«¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤¬ÇúÈ¯¡¡Í½¹ðÊÔ¡õËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡11·î12Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤µ¤ì¤ëV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø¥Æ¥ó¡¦¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø¥Æ¥ó¡¦¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ÎòÂå¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤ÎÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÀï¤Ã¤¿¡¢35ÂåÌÜ¤Î¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤é¡É³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡£¡È±§ÃèºÇÂç¤Î¤ªÊõ¡É¤òµá¤á¤ÆÃÏµå¤òË¬¤ì¤¿Èà¤é¤Ï¡¢±§ÃèÄë¹ñ¥¶¥ó¥®¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë»ÄµÔ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¿¯Î¬¤«¤é¤³¤ÎÀ±¤ò¼é¤ê¤Ì¤¤¤¿¡£ÃÏµå¤Ë¡¢¼é¤ë¤Ù¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡½¡½¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¡£ÃÏµå¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥À¡¼¥Ó¡¼¥³¥í¥Ã¥»¥ª¡×¤È¤¤¤¦¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬ÂçÎ®¹Ô¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖÅÒ¤±¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ý±×¤¬ÃÏµå¤ÎËÉ±ÒÈñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎòÂå¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬Í£°ì¡¢±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤¬¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤È¤ì¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë²ò»¶¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡Ê¾®ß·Î¼ÂÀ¡Ë¤¬ÃÏµå¤Ë½Ð¸½¡£±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤ËÄ©Àï¾õ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥À¡¼¥Ó¡¼¥³¥í¥Ã¥»¥ª¡×¤Î¼ç»Ý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë°Ë¼í³»¡ÊÃÓÅÄ½ãÌð¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£»þ¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¿Í¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¤«¡£¥¸¥ç¡¼¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¡¢¥ë¥«¡Ê»ÔÆ»¿¿±û¡Ë¡¢¥Ï¥«¥»¡ÊÀ¶¿å°ì´õ¡Ë¡¢¥¢¥¤¥à¡Ê¾®ÃÓÍ£¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¤É¤¦Æ°¤¯¡©¡¡10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÁÇ´é¤Î³¤Â±¤¿¤Á¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢Ï»¼ÔÏ»ÍÍ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ²¦½÷¤é¤·¤¯¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¥¢¥¤¥à¡¢Í¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥ë¥«¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¥Ï¥«¥»¡¢¶ìÇº¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤ò¸«¤Ä¤á¤ë³»¡¢Î×ÀïÂÖÀª¤Ç±Ô¤¤»ëÀþ¤ÇÅê¤²¤ë¥¸¥ç¡¼¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÇË²õ¤µ¤ìÇ³¤¨µà¤Á¤Æ¤¤¤¯¥´¡¼¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¤¬¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢ÆÃÊó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥´¡¼¥«¥¤¥ì¥Ã¥ÉVS¥´¡¼¥«¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥À¡¼¥Ó¡¼¥³¥í¥Ã¥»¥ª¡×¤ò³Ú¤·¤àÃÏµå¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¡£¤½¤Îº¢¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤Ö³»¤Ï¥Ï¥«¥»¤Ë¡Ö¥´¡¼¥«¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¤ÏÄÀ¤ó¤À¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¿ô¡¹¤ÎÀï¤¤¤ò¤¯¤°¤ê¤Ì¤±¤Æ¤¤¿¥´¡¼¥¬¥¤¥¬¥ì¥ª¥ó¤Ï¤Ê¤¼ÄÀ¤ó¤À¤Î¤«¡©
¡¡°ìÊý¡¢¥ë¥«¤ËÊá¤é¤¨¤é¤ì¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ±¤Î¿Í¡¹¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¾¡Éé¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¡¼¤òÅÒ¤±¤Æ¡Ä¡×¤ÈÉÔ²º¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾¡Éé¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÃÏµå¤ò¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¶«¤Ö³»¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥ç¡¼¤Î¡Ö²¶¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ª¤òµ¿¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç±ÇÁü¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ø³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£¸½ºß¤Ï¡Øµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÊ¡ÂôÇîÊ¸¡Ê¥´¡¼¥«¥¤¥ì¥Ã¥É¡Ë¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÆ®½ãÎõ¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç½ã¥°¥ê¡¼¥ó¤òÌ³¤á¤¿Ëª¿Ü²ìÍ´°ì¡Ê¥´¡¼¥«¥¤¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë¡¢¡Øµ¡³¦ÀïÂâ¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¥¸¥å¥é¥ó¤òÌ³¤á¤ëÃÝÆâ¹¯Çî¡Ê¥´¡¼¥«¥¤¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÀî¿ðÊæ¡Ê¥´¡¼¥«¥¤¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿²¡ÀîÁ±Ê¸¡Ê¥´¡¼¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¡Ë¤Èº´Æ£ÂÀÊå¡Ê¥´¡¼¥«¥¤¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¤Î6¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡Ø¥Æ¥ó¡¦¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢11·î12Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡¢2022Ç¯3·î9Æü¤ËBlu¡¾ray¡¦DVDÈ¯Çä¡£