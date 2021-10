SF¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¼¡¤Ê¤ë¡Ø¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿·ºî¥·¥ê¡¼¥º8Áª

米HBOの『ゲーム・オブ・スローンズ』が先鞭をつけたSFアクション大作の製作は、Disney+の『マンダロリアン』に引き継がれ、大きな成功を収めた。この傾向は現在、他のストリーミングサービスにも飛び火して、各サービスが独自のSF大作を製作中だ。今回はそれらの作品を紹介していこう。





『カウボーイビバップ』(Netflix)

かつての人気アニメ作品が、実写版となって甦る。21世後半の太陽系で、宇宙船ビバップ号に乗って犯罪者を追いかける3人の賞金稼ぎの活躍を描く。オリジナルアニメは日本のSFアニメの裾野の広さを世界に知らしめるきっかけにもなった。今回の実写版で主人公スパイク・スピーゲルを演じるのは、ジョン・チョー(『エクソシスト 孤島の悪魔』)。その他、スパイクの相棒ジェット・ブラックにムスタファ・シャキール(『Marvelルーク・ケイジ』)、賞金稼ぎのフェイ・ヴァレンタインにダニエラ・ピネダ(『ジュラシック・ワールド/炎の王国』)がキャスティングされている。11月19日(金)よりNetflixにて独占配信スタート予定。





『アバター 伝説の少年アン』(Netflix)

2000年代に米ニコロデオンで放送され、M・ナイト・シャマラン(『サーヴァント ターナー家の子守』)により実写版映画『エアベンダー』も製作された人気アニメが復活する。舞台は水・土・火・気の4つの国からなる世界。火の国の攻撃によって崩れ始めた安定を立て直すために、かつてすべての国の技を使いこなし世界の調和を保っていた"アバター"の生き残りである主人公アンが奮闘する姿を描く。ショーランナーのアルバート・キム(『スリーピー・ホロウ』)は、オリジナルのあらすじとキャラクターに新鮮なひねりを加え、原作に親しんだ視聴者も楽しめる新しいものを作ることを約束しており、成功すれば次のNetflixの代表作になると期待されている。本作の配信日は現在未定。





『Lord of the Rings(仮題)』(Amazon Prime Video)

映画化もされ、2000年代に絶大なる人気を博した『ロード・オブ・ザ・リング』の世界を描くシリーズは、既に史上最も製作費のかかったシリーズになることが確実視されている。『ホビット』や『ロード・オブ・ザ・リング』より数千年前の比較的平和な時代である第二紀の中つ国を舞台に描く、壮大なSFファンタジーだ。2022年9月2日(金)にストリーミング開始が発表されている。





『ホイール・オブ・タイム』(Amazon Prime Video)

『ホイール・オブ・タイム』は、ロバート・ジョーダンの14部に及ぶ大河ファンタジーが原作。主人公モイレインは、<異能者(アエス・セダーイ)>と呼ばれる魔術を使える女性だけの組織のメンバーの一人。2つの川がある小さな町に5人の若い男女と共に到着した彼女は、そこから危険に満ちた、世界をまたにかける冒険を始めることに。そしてその若者の中には、人類を救うか滅ぼすかのどちらかになるという竜王の生まれ変わりだと予言されている者も含まれているのだった。モイレインに扮するのは、ロザムンド・パイク(『ゴーン・ガール』)。ストリーミング開始は11月19日(金)。





『ファウンデーション』(Apple TV+)

によってドラマ化された米作家アイザック・アシモフのヒューゴー賞受賞の大河SF「ファウンデーション」シリーズ。遠い未来の宇宙を舞台に、銀河帝国の崩壊と、その後に続く文明の再建を壮大なスケールで描く宇宙叙事詩で、ショーランナーを務めるのはデヴィッド・S・ゴイヤー(『ターミネーター:ニュー・フェイト』)。 Apple TV+では他にも、ジェイソン・モモア主演のディストピアドラマ『SEE 〜暗闇の世界〜』を配信中だが、それを凌ぐ作品になるものと期待されている。毎週金曜日に新エピソードが配信中。







『インベージョン』(Apple TV+)

小説「ワールド・ウォー Z」の多様な文化的視点と『インデペンデンス・デイ』のSFならではのトラップを合わせたような作品で、世界の様々な場所でエイリアン侵略に抵抗する人々の姿が描かれる。主人公の引退間近な田舎の保安官ジョン・ベル・タイソンを演じるのは、サム・ニール(『ジュラシック・パーク』)。日本からは忽那汐里(『デッドプール2』)が出演する。製作費2億ドルという大作で、ニューヨーク、英国、モロッコ、日本等、世界各地で撮影が行われた。でのストリーミング開始は10月22日(金)。





『Green Lantern(仮題)』(HBO Max)

DCコミックス「グリーン・ランタン」は、身に着けた者の"意志の力"を増強する魔法の指輪パワーリングによって力を得た主人公が、犯罪者との戦いや宇宙の存亡を賭けた激闘に身を投じる物語。実写ドラマ版となる本作では、1941年の地球を舞台に、初代グリーン・ランタンのアラン・スコット、マッチョな3代目ガイ・ガードナー、人間とエイリアンのハーフであるブリー・ジャルタ、そしてその他大勢のグリーン・ランタンの活躍が描かれる。本作の配信日は今のところ未定。





『Dune: The Sisterhood(原題)』(HBO Max)

『Dune: The Sisterhood』は、日本では今年10月15日(金)に公開予定の映画『DUNE/デューン 砂の惑星』のスピンオフで、"ベネ・ゲセリット"と呼ばれる、超能力を持つ女性のみの結社集団の視点から物語が描かれる。2019年6月に企画製作が発表になったきり新たな情報が入ってきていないが、『DUNE/デューン 砂の惑星』が公開されてヒットすれば、事態も大きく前進するだろうと見られている。(海外ドラマNAVI)

