ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¡¢½é¤Î50¡óÄ¶¡¡20Ç¯ÅÙ¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷°ìÈÌ¿¦
¡¡¿Í»ö±¡¤Ï6Æü¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Ë°é»ùµÙ¶È¤ò¼è¤Ã¤¿¹ñ²È¸øÌ³°÷¡Ê°ìÈÌ¿¦¾ï¶Ð¡Ë¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê1411¿ÍÂ¿¤¤3090¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼èÆÀ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¿¦°÷¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï51.4¡ó¤Ç¡¢19Ç¯ÅÙ¤Î28.0¡ó¤«¤éÂçÉýÁý¡£¼èÆÀÎ¨¤¬½é¤á¤Æ50¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶À°È÷¤ä´ÉÍý¿¦¤Ø¤Î·¼È¯¤¬¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°éµÙ¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï¡¢2½µ´Ö°Ê¾å1¥«·î°Ê²¼¤¬50.6¡ó¤ÇºÇÂ¿¡£5Æü°Ê¾å2½µ´ÖÌ¤Ëþ¤¬18.4¡ó¡¢5ÆüÌ¤Ëþ3.5¡ó¡£1¥«·î°Ê²¼¤ÎÃ»´ü¤¬4Ê¬¤Î3¶á¤¯¤òÀê¤á¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï·×1¥«·î°Ê¾å¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£