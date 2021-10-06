²ò»¶Ä¾Á°¡ªV6¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä8ºîÉÊ¤¬10.22ÇÛ¿®³«»Ï
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦V6 ¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä8 ºîÉÊ¤¬¡¢Amazon Prime Video¤Ë¤Æ10·î22Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Prime Video ¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡ÖV6 LIVE COLLECTION 2007¡Á2020¡×¤Ë¤Æ»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2020 Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ 25 ¼þÇ¯ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¡ÖFor the 25th Anniversary¡×¤È¡¢2007 Ç¯¤«¤é 2017 Ç¯¤Î´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ V6 ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´Þ¤à·× 8 ºîÉÊ¡£ºäËÜ¾»¹Ô¡¢Ä¹ÌîÇî¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢¿¹ÅÄ¹ä¡¢»°Âð·ò¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢²Î¾§¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦MC¡¦±é½Ð¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡V6¤Ï2021Ç¯11·î1Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖLIVE TOUR V6 groove¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£¡Êº£°æÍ¥¡Ë