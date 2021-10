¡ØSATC¡ÙÂ³ÊÔ¡õ¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡ÙÁ°Æüëý¤Û¤«¡¢HBO MaxÃíÌÜ¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ½é±ÇÁü¤¬°ìµó¸ø³«¡ª

米HBO Max製作による『SEX AND THE CITY』のリバイバル版『And Just Like That...(原題)』と『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚ドラマ『House of Dragon(原題)』、そしてDC映画『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』のキャラクターを主人公にしたスピンオフドラマ『Peacemaker(原題)』の新映像が一挙公開された。米TV Lineをはじめとする複数メディアが報じている。

『And Just Like That...』



ニューヨークを舞台に、4人の女性が繰り広げる友情と恋愛を描いた米HBOの大ヒットドラマ『SEX AND THE CITY』。その続編となる『And Just Like That...』では、キャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)とシャーロット(クリステン・デイヴィス)、ミランダ(シンシア・ニクソン)の3人が、あの頃と同じニューヨークの街で暮らしながら、30代の時よりもさらに複雑になった50代における友情や現実社会を歩んでいく様子を描く。

今回公開となった映像では、キャリー役のサラが続編シリーズを紹介するナレーションに乗せてニューヨークで行われた撮影の様子が映し出され、3人がマンハッタンを闊歩する姿や、お馴じみのカフェで談笑する場面も目にできる。

『And Just Like That...』は、HBO Maxにて今年12月に配信開始。

『House of Dragon』



『House of Dragon』は、『ゲーム・オブ・スローンズ』の原作「氷と炎の歌」シリーズの原作者ジョージ・R・R・マーティンによる2018年に出版された「炎と血」を下敷きにした前日譚シリーズ。本家の約200年前が舞台となるスピンオフで、ロバート・バランシオンが王位に就く前に、ウェスタロスを支配していたターガリエン家の物語が描かれる。

解禁された初映像には、中心となるデイモン・ターガリエン王子(マット・スミス)や、レイニラ・ターガリエン王女(エマ・ダーシー)をはじめとするキャラクターが登場。デイモンが言う、「神、王、火、そして血。夢が我々を王にしたのではない。ドラゴンだ」というフレーズが印象的で、本家で鍵となった鉄の玉座や紋章、剣などもフィーチャーされている。

HBOとHBO Maxの両方でリリースされる『House of the Dragon』のプレミア日は発表されていないが、2022年にデビュー予定。

『Peacemaker』



DC映画『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』で、ジョン・シナが演じたピースメーカーを主人公にしたスピンオフドラマの映像も初公開された。

『Peacemaker』は、どんな犠牲を払ってでも平和を信じて闘うアンチヒーロー、ピースメーカーのオリジンを描くアクションコメディ。リリースされた映像では、フルコスチュームに身を包んだピースメーカーが、新たに彼のハンドラーとなったメンバーたちとレストランで集合するシーンが中心に。

『ザ・スーサイド・スクワッド』にも登場したジョン・エコノモス(スティーヴ・エイジー)とエミリア・ハーコート(ジェニファー・ホランド)に加えて、初登場となるレオタ・アデバヨ(ダニエル・ブルックス)とクレムソン・ムルン(チュクーディ・イウジ)が、ピースメーカーの派手なコスチュームと、彼が連れてきた"イーグリー"と名付けられたハクトウワシをからかう構成となっている。

全8話となる『Peacemaker』は、2022年1月にHBO Maxで配信開始。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『House of Dragon』 Photograph by Ollie Upton/HBO