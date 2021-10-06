20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¡¦ËÜÅÄ¿ÎÈþ¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ÉÍÄ¾¯´ü¤ÎÃå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡AKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢º£Ç¯4·îËö¤Þ¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IZ*ONE¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤¿ËÜÅÄ¿ÎÈþ¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢20Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡É¡¡ËÜÅÄ¿ÎÈþ¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÂô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡¡20ºÐ¤ÎËÜÅÄ¿ÎÈþ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ï¥ó¥°¥ëÊ¸»ú¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÅÄ¤Ï2Ëç¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤É¤Á¤é¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤Ç¡¢1Ëç¤Ï¥³¥¢¥é¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Ç¤Û¤Û¤ò¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Ì¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤â¤¦1Ëç¤Ï¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Ç´é¤ËÉ¡¤È¤Ò¤²¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ò¤£¤Á¤ã¤ó ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢²ÎÀ¼¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢´éÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¹¥¤¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¤ä±þ±ç¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ãå¤°¤ë¤ß»Ñ¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤à¤«¤·¤«¤éÈýÌÓ¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Í¤¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤â¡£ÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤«¤é¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖËÜÅÄ¿ÎÈþ¡×¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê¡÷hnd_htm__1006¡Ë