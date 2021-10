¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç»Ä¤ê2ÏÃ¡ªÊª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤è²Â¶­¤Ø¡ª¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼

ジェームズ・スペイダー主演の大人気アクション・サスペンスドラマ『ブラックリスト』。スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメではシーズン8が放送中だが、いよいよ佳境を迎え、毎話怒涛の驚きの連続に目が離せない! 今回、独占日本初放送を記念して、番組オリジナルタンブラーを10名様にプレゼント!

2013年に米NBCで放送開始した『ブラックリスト』。ハードなアクションと緊迫した心理戦を織り込み、本格派のアクション・サスペンスドラマとして人気を博し、本国アメリカではまもなくシーズン9の放送がスタートする。

"犯罪コンシェルジュ"ことレイモンド・レディントン(通称レッド)が、最重要指名手配犯の一人でありながら、大胆不敵にもFBI本部に出頭し、過去に犯罪に協力した世界中の凶悪犯罪者たちのリスト"ブラックリスト"をもとに、彼らの逮捕に協力すると持ちかけるところから始まったシリーズ。

現在、放送中のシーズン8では、ブラックリストに載る犯罪者たちを追いかけながらも、これまで協力関係にあったFBI捜査官エリザベス・"リズ"・キーンとレディントンの関係性が大きな局面を迎えている。エリザベスはレディントンが隠す謎を解き明かすことを決心し、レディントンはエリザベスにだまされたことに気付き、複雑に絡み合った人間関係が二人の攻防戦を加速させる。

『ブラックリスト シーズン8』は、スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて毎週火曜22:00ほかで放送中。10月19日(火)に放送される第22話「カニェーツ」でシーズン最終話を迎える。また、途中見逃した方もまだ間に合う、第16〜20話を10月9日(土)23:00よりキャッチアップ放送。

そして、プレゼントはこちら!

コンビニカップなどをそのまま入れることもできる『ブラックリスト』オリジナルステンレスサーモタンブラー。(容量:360ml/材質:ステンレス ※フタはございません)

プレゼント名 『ブラックリスト』オリジナルステンレスサーモタンブラー 当選者数 10名様 応募締切 10月26日(火)18:00まで 公式サイト https://theblacklistjp.com 応募方法 海外ドラマNAVI公式Twitter(@dramanavi)をフォローの上、プレゼント告知ツイートをリツイートしてください。リツイートとともに番組の感想や番組で楽しみにしていることなどコメントすると当選確率アップ!

(海外ドラマNAVI)

Photo:『ブラックリスト シーズン8』© 2020, 2021 Sony Pictures Television, Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.