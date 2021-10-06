¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç»Ä¤ê2ÏÃ¡ªÊª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤Ø¡ª¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¹¥Ú¥¤¥À¡¼¼ç±é¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥Þ£Ô£Ö #³¤³°¥É¥é¥Þ¡ù¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó8¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤ò·Þ¤¨¡¢ËèÏÃÅÜÅó¤Î¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª º£²ó¡¢ÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò10Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
2013Ç¯¤ËÊÆNBC¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶ÛÇ÷¤·¤¿¿´ÍýÀï¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ËÜ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó9¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
"ÈÈºá¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å"¤³¤È¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡ÊÄÌ¾Î¥ì¥Ã¥É¡Ë¤¬¡¢ºÇ½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ë¤âFBIËÜÉô¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢²áµî¤ËÈÈºá¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¶§°ÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ê¥¹¥È"¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È"¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÂáÊá¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£
¸½ºß¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥·¡¼¥º¥ó8¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤ëÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿FBIÁÜºº´±¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦"¥ê¥º"¡¦¥¡¼¥ó¤È¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤Î´Ø·¸À¤¬Âç¤¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Ï¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤¬±£¤¹Ææ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤ò·è¿´¤·¡¢¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Æó¿Í¤Î¹¶ËÉÀï¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È ¥·¡¼¥º¥ó8¡Ù¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥Þ£Ô£Ö #³¤³°¥É¥é¥Þ¡ù¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË22¡§00¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£10·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè22ÏÃ¡Ö¥«¥Ë¥§¡¼¥Ä¡×¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÓÃæ¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤â¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡¢Âè16¡Á20ÏÃ¤ò10·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§00¤è¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×ÊüÁ÷¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡£¡ÊÍÆÎÌ¡§360ml¡¿ºà¼Á¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ ¢¨¥Õ¥¿¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
|¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÌ¾
|¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼
|ÅöÁª¼Ô¿ô
|10Ì¾ÍÍ
|±þÊçÄùÀÚ
|10·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë18¡§00¤Þ¤Ç
|¸ø¼°¥µ¥¤¥È
|https://theblacklistjp.com
|±þÊçÊýË¡
|³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¸ø¼°Twitter¡Ê@dramanavi¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¾å¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¹ðÃÎ¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛ¤äÈÖÁÈ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ª
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¡¢Twitter¤ÎDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤Ç¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¯É½¤Þ¤Ç¤Ï³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¸ø¼°Twitter¡Ê@dramanavi¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò²ò½ü¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤ÏÂè»°¼Ô¤Ø¤Î¾ùÅÏ¤ä¸½¶â¤È¤Î¤ª°ú¤´¹¤¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Î¸Ä¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÞÉÊÈ¯Á÷¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë½ôÏ¢Íí¤Ë¤Î¤ßÍøÍÑ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ±°Õ¤Î¾å¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç»Ä¤ê2ÏÃ¡ªÊª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤è²Â¶¤Ø¡ª¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª±þÊçÊýË¡https://t.co/aR32DfXdVp-- ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI (@dramanavi) October 6, 2021
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È ¥·¡¼¥º¥ó8¡Ù© 2020, 2021 Sony Pictures Television, Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.