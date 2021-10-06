¿ì¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ßÀÅªË½¹Ô¤«
¡¡Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ßÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î38ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¾ÂôÍªµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï6·î26ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ËÅç¶è¤ÎJRÃÓÂÞ±ØÀ¾¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤ÆÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤20Âå¤Î½÷À¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ßÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃÓÂÞ±Ø¤Ë¥Ê¥ó¥ÑÌÜÅª¤ÇË¬¤ì¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È²ðÊú¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÊú¤¤«¤«¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍâÄ«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿½÷À¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡È¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¹¥¤ß¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£