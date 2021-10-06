ÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¡Ø007¡Ù¿·¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¼¡¤Ï¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼Ìò
¡¡¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø007¡¿¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¤ÇÃ»¤¤½Ð±é»þ´Ö¤Ê¤¬¤é¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¹â¤¤ÀïÆ®¥¹¥¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥å¡¼¥Ð¤ÎCIA¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥Ñ¥í¥ÞÌò¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡Ê33¡Ë¡£Èà½÷¤Ï¼¡²óºî¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼Ìò¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥Ö¥í¥ó¥É¡Ê¸¶Âê¡Ë / Blonde¡Ù¤Ç¡¢¥¸¥ç¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÊª¸ì¤òÂçÃÀ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¥»¥ì¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¸½Âå¤Î¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Î1950Ç¯Âå¡Á1960Ç¯Âå¤¬¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ø¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î°Å»¦¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥³¡¼¥¬¥ó¡Ù¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥É¥ß¥Ë¥¯¤Ç¡¢À½ºî¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥×¥é¥óB¡£¥Ô¥Ã¥È¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¸õÊä¤ÈÁá¤¯¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêºî¤Ç¡¢¥¢¥Ê¤¬¥Þ¥ê¥ê¥ó¤ò¤É¤¦ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¡ØÀï¾ì¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù¤Î¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¡¢¡Ø¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥«¥Ê¥ô¥§¥¤¥ë¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤ËNetflix¤¬ÇÛ¿®Í½Äê¡£
¡¡¡Ø007¡¿¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼ 2049¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÈÎø¿Í¡É¥¸¥ç¥¤Ìò¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡¿Ì¾ÃµÄå¤È¿Ï¤Î´Û¤ÎÈëÌ©¡Ù¤Ç¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤¿¤éÓÒÅÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´Í¥¤·¤´Ç¸î»ÕÌò¤ÈºîÉÊ¤´¤È¤ËÁ´¤¯°ã¤¦´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¥¢¥Ê¡£ÍèÇ¯ÊÆ¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡õ¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤È¶¦±é¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥¶¡¦¥°¥ì¥¤¡¦¥Þ¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë / The Gray Man¡Ù¡Ê¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ë¥Ã¥½·»Äï¤¬´ÆÆÄ¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥Ï¥¤¥¹¥ß¥¹¤Î¡Ö¿å¤ÎÊèÈêÌÃ¡×¤ò¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤È¶¦±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ê¸¶Âê¡Ë / Deep Water¡Ù¤â¤¢¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦»ÔÀîÍÚ¡Ë