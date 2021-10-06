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¡ÈPeople with passion can change the world for the better.¡É- SJ. Hard to believe it¡Çs been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta— Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2021