¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢½÷Í¥¤Ï¡ÈÅ·¿¦¡É¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢À§»ÞÍµÏÂ¤äÀ¥¡¹·Éµ×¡¢Âç¿¹Î©»Ì¡¢²ÏÀ¥Ä¾Èþ¤éï£¡¹¡Ê¤½¤¦¤½¤¦¡Ë¤¿¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¡¦¼¬ÅÄºÌ¼î¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Àºß·î¤Î¤³¤É¤â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥«¥ó¥Ê¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎËå¡¦Ì¤ÃÎ¤ò¹¥±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºî²ÈÀ¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤«¤é¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼¬ÅÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç½÷Í¥¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¶»¤ÎÆâ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û8·î¤Ë19ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼¬ÅÄºÌ¼î
¢£¤ª¼Çµï¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
¡½¡½Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÀ¼Í¥¤Ï½é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥«¥ó¥Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼¬ÅÄ¡§¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â²¿ÇÜ¤âÂçÊÑ¤Ç¡¢1Æü¤ÇÏ¿¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢4Æü¤¯¤é¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼¤ò´Þ¤á¤Æ¥«¥ó¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ¼¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æµ¤¤Å¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼¬ÅÄ¡§À¼¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ë¤Ê¤É¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁê¼ê¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÆñ¤·¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¼Í¥¤È¤·¤ÆÎ×¤à¾å¤Ç¡¢²¿¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼¬ÅÄ¡§¤ª¼Çµï¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÄº¤¤¤¿Æ°²è¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥ê¥Õ¤òÈ¯¤¹¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÝ¡¢¤¢¤Þ¤êÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¡©
¼¬ÅÄ¡§¤â¤È¤â¤È¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¢¤Þ¤êËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ëÌò¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó°Ê³°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÊª¸ìÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç°ìÅÙ¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤ë ¡½¡½¤Û¤«¤Ë¼Â¼Ì¤ÎºîÉÊ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡© ¼¬ÅÄ¡§»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÇËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¾ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤³¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Á´ÉôËº¤ì¤Æ¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡© ¼¬ÅÄ¡§¤ª¼Çµï¤Ë¤ÏÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¶õµ¤´¶¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ÊÀèÆþ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡½¡½¸½¾ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢²È¤Ç´¶¾ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼¬ÅÄ¡§¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´¶¾ð¤¬¥¹¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡£ ¡½¡½¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½àÈ÷¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤êÌò¤òºî¤ê¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½Ð¤¿´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£ ¼¬ÅÄ¡§¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö°ã¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡½¡½ËÜÈÖ¤Ç´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼¬ÅÄ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥è¡¼¥¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤¬³Ý¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¡Ö¿ÀÍÍ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£À³Ê¾å¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç100¡óÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½100¡óÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼¬ÅÄ¡§Ìò¤È¼«Ê¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ëµã¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡ÖÅ·¿¦¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¢£¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿ ¡½¡½²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¤Î¡ØÄ«¤¬Íè¤ë¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤ÆÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦¡ÈÌòÀÑ¤ß¡É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç½÷Í¥¶È¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¬ÅÄ¡§¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë²ÏÀ¥ÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡½¡½½÷Í¥¶È¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¼¬ÅÄ¡§¤Û¤«¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£¤¢¤È¤Ï¡ÖÅ·¿¦¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬¥º¥é¥ê¤È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÎ®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡© ¼¬ÅÄ¡§¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡Ö¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤À¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½¶¦±é¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¼¬ÅÄ¡§¤´°ì½ï¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë·Ù»¡¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤ë°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½ºÍÇ½°î¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ä¶¦±é¼Ô¤È¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡© ¼¬ÅÄ¡§±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡¡¼Ì¿¿¡§¾¾ÎÓËþÈþ¡Ë¡¡±Ç²è¡Ø¿Àºß·î¤Î¤³¤É¤â¡Ù¤Ï10·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¼Â¼Ì¤ÎºîÉÊ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¼¬ÅÄ¡§»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÇËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¾ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤³¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Á´ÉôËº¤ì¤Æ¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©
¼¬ÅÄ¡§¤ª¼Çµï¤Ë¤ÏÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¶õµ¤´¶¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ÊÀèÆþ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½¾ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢²È¤Ç´¶¾ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼¬ÅÄ¡§¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿´¶¾ð¤¬¥¹¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡£
¡½¡½¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½àÈ÷¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤êÌò¤òºî¤ê¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½Ð¤¿´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¼¬ÅÄ¡§¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö°ã¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜÈÖ¤Ç´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼¬ÅÄ¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥è¡¼¥¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤¬³Ý¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¡Ö¿ÀÍÍ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£À³Ê¾å¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç100¡óÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½100¡óÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼¬ÅÄ¡§Ìò¤È¼«Ê¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ëµã¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡ÖÅ·¿¦¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿ ¡½¡½²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¤Î¡ØÄ«¤¬Íè¤ë¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤ÆÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦¡ÈÌòÀÑ¤ß¡É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç½÷Í¥¶È¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¬ÅÄ¡§¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë²ÏÀ¥ÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡½¡½½÷Í¥¶È¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¼¬ÅÄ¡§¤Û¤«¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£¤¢¤È¤Ï¡ÖÅ·¿¦¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬¥º¥é¥ê¤È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÎ®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡© ¼¬ÅÄ¡§¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡Ö¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤À¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½¶¦±é¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¼¬ÅÄ¡§¤´°ì½ï¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë·Ù»¡¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤ë°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ ¡½¡½ºÍÇ½°î¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ä¶¦±é¼Ô¤È¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡© ¼¬ÅÄ¡§±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡¡¼Ì¿¿¡§¾¾ÎÓËþÈþ¡Ë¡¡±Ç²è¡Ø¿Àºß·î¤Î¤³¤É¤â¡Ù¤Ï10·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡½¡½²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¤Î¡ØÄ«¤¬Íè¤ë¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤ÆÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦¡ÈÌòÀÑ¤ß¡É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç½÷Í¥¶È¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¬ÅÄ¡§¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë²ÏÀ¥ÁÈ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½÷Í¥¶È¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼¬ÅÄ¡§¤Û¤«¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£¤¢¤È¤Ï¡ÖÅ·¿¦¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬¥º¥é¥ê¤È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÎ®¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¼¬ÅÄ¡§¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡Ö¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤À¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶¦±é¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼¬ÅÄ¡§¤´°ì½ï¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë·Ù»¡¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤ë°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÍÇ½°î¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ä¶¦±é¼Ô¤È¤´°ì½ï¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¼¬ÅÄ¡§±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡¡¼Ì¿¿¡§¾¾ÎÓËþÈþ¡Ë¡¡±Ç²è¡Ø¿Àºß·î¤Î¤³¤É¤â¡Ù¤Ï10·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£