¡È¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡É¼«Å¾¼Ö¡¡¼Ö¤ËÅö¤ÆÆ¨¤²¡Ä½¤Íý30Ëü±ß
¡¡²èÌÌ±ü¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍè¤ëÃË¡£¤½¤Î¼ê¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¡¢Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¤Ë¾×ÆÍ¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÃË¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈÅö¤ÆÆ¨¤²¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡Èï³²ÃËÀ¡§¡Ö¡Ø¥ä¥Ð¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÁö¤êµî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤Ç¤¹¤°ÄÉ¤¤³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ë±£¤ì¤¿¤«¤é¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¼Ö¤Ï½ý¤ä¤Ø¤³¤ß¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢½¤Íý¤Ë¤Ï30Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èï³²ÃËÀ¡§¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤¤êÁ°¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¡Ø¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¡Ù¤Ç¤·¤ç¡£À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡×
¡¡ÃËÀ¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¨¤²¤¿ÃË¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2021Ç¯10·î6ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë