Æü¸þºä46¡¦óîÆ£µþ»Ò¤Î¡È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÊÑ¤¹¤®¤ë·ï¡É¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î¡È¥¥¹¥Þ¡¼¥¯µ¿ÏÇ¡É¤ËÇ÷¤ë¡ª
¡¡Æü¸þºä46¡¦óîÆ£µþ»Ò¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬¤¤ç¤¦6Æü¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡¢°ÊÁ°¤Î26»þÂæ¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡È¾º³Ê¡É¤·¤Æ¡¢Ëè½µ¿åÍË24»þ15Ê¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï24»þÂæ½é²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛóîÆ£µþ»Ò¤Î¡È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÊÑ¤¹¤®¤ë·ï¡É¡¡¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î¡È¥¥¹¥Þ¡¼¥¯µ¿ÏÇ¡É¤ËÇ÷¤ë¡ª
¡¡¡Ø¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡Ù¤ÏÊ¿Æü¿¼Ìë¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥¾¡¼¥ó¡Ø¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡Ù¤Î1ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ2021Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2¿Í¤Î¥È¡¼¥óÄã¤á¤Î¥Ø¥ó¥Æ¥³¥È¡¼¥¯¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢26»þÂæ¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤â¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤Ç¤â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
¢£óîÆ£µþ»Ò¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÊÑ¤¹¤®¤ë·ï¡×
¡¡ÊüÁ÷ÏÈ¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤â¡¢2¿Í¤ÎÆÌ±ú¥È¡¼¥¯¤Ï·òºß¡£Ãæ¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖóîÆ£µþ»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÊÑ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à3¤Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¼èºà¤ËóîÆ£¤¬Åú¤¨¤¿3¤Ä¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤Ì¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤¬¡¢óîÆ£¤Ï¤½¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆü¸þºä46¤ÎÃæ¤Ç¡È¢þ¢þ¤È¤¤¤¨¤ÐóîÆ£µþ»Ò¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¡×¤È¼«Ëý¤²¤Ë¼çÄ¥¡£óîÆ£¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¾ÃÈñ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡¢¤½¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ÎÈþÍÆµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºÆ¤ÓÏÀÁè¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¡£¼Â¤Ï¡¢Ë¿½÷À»¨»ï¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢Ë¡¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÃúÇ«¤Ê¤¿¤á¡¢¥¦¥½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈÖÁÈ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£óîÆ£¤¬¡ÖËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¡¢¤½¤ÎÈþÍÆË¡¤È¤Ï¡£º£²ó¤Ï¿¿¼Â¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ÎÆ±µï¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ä¤ë¡ÊÂÀÍÛ¤Î¾®Ä®¡Ë¤ò¼èºà¡£¤½¤Î¿¿µ¶¤ËÇ÷¤ë¡£
¢£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î¡Ö¥¥¹¥Þ¡¼¥¯µ¿ÏÇ¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î½ÅÂçµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¥¹¥Þ¡¼¥¯ÊóÆ»¡×¡£Â¾¶É¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î¼ó¸µ¤Ë¥¥¹¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢À¤´Ö¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£º£Ìë¡¢¥¥¹¥Þ¡¼¥¯ÊóÆ»¤ÎÎ¢Â¦¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡Ö¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£óîÆ£¤Ï¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤ò·ãÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«VTR¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¡¦TAKAHIROÀèÀ¸¤Î¥À¥ó¥¹²òÀâ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£º£²ó¤Ï¡¢TAKAHIROÀèÀ¸¤¬²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë³Ú¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤Î¥¹¥´¤µ¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡£¡¡¡Ø¥¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË24»þ15Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£